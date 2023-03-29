Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции прекратит экспорт зерна из России

Российское подразделение американской корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из России в следующем сельскохозяйственном , сообщает РБК, ссылаясь на уведомление компании, направленное в Минсельхоз РФ.

Cargill планирует отказаться от экспорта зерна из России «в соответствии с состоявшимся ранее обсуждением вопросов зернового экспорта и рекомендациями Министерства сельского хозяйства», сказано в уведомлении.

Компания отметила, что выполнит в полном объеме запланированные на текущий сезон 2022/2023 отгрузки.

Cargill также собирается пересмотреть принадлежащий ей портфель активов, связанных с экспортом зерна.

В Минсельхозе РФ сообщили, что решение Cargill «не отразится на объемах поставок отечественного зерна за рубеж», пишет «Интерфакс».

Cargill входит в число крупных экспортеров российского зерна, указывает РБК. В текущем сельскохозяйственном сезоне 2022/2023, по оценке участников рынка, компания вывезет около 2,2 миллиона тонн зерна (около 4% всех объемов экспорта российского зерна). По объемам отгрузок Cargill находится на шестом месте среди экспортеров.