Министр обороны Украины: контрнаступление начнется в апреле-мае

Генштаб ВСУ планирует начать контрнаступление весной — вероятно, это произойдет в апреле-мае, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии эстонской телерадиовещательной компании ERR.

Соответствующее заявление министр сделал, отвечая на вопрос журналистов о том, когда на передовой появятся немецкие танки Leopard. По словам Резникова, это произойдет во время контрнаступления, наиболее удачный момент для которого определит Генштаб.

Резников также добавил, что украинское наступление планируется по нескольким направлениям, отметив, что на начало операции могут повлиять погодные условия: «Весной наша земля очень влажная. Можно использовать только гусеничный транспорт. Думаю, мы сможем увидеть их [танки Leopard] в апреле-мае», — сказал министр.

Говоря о самом наступлении, министр заявил, что в течение 2023 года мир увидит «очень позитивные изменения для Украины»: «Я уверен, что мы продолжим освобождать временно оккупированные территории, как это было сделано в Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове, Херсоне», — добавил он.

27 марта стало известно, что в Украину прибыли 18 немецких танков Leopard 2, которые обещала поставить Германия. В конце февраля в Украину прибыла первая партия танков Leopard 2 из Польши.

21 марта США приняли решение передать Украине более старые модели танков Abrams, поскольку они уже есть в наличии у американских военных и их можно будет быстрее доставить в зону боевых действий.

По словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, по состоянию на конец января западные страны обещали передать Киеву больше 300 танков. Позднее власти Германии также одобрили передачу Украине 178 танков Leopard 1 в дополнение к ранее анонсированным поставкам.

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