США решили передать Украине более старые модели танков Abrams, чтобы ускорить их поставку

США приняли решение передать Украине не новейшие танки Abrams, а более старые модели. Таким образом, сообщает Associated Press, Украина сможет получить танки уже через 8-10 месяцев.

Изначально планировалось, что США передадут Украине 31 новейший M1A2 Abrams, однако их производство и доставка заняли бы от одного года до двух лет. Более старая модель Abrams — M1A1 — уже есть в наличии у американских военных, и такие танки уже к концу 2023 года могут быть в Украине.

Кроме того, отметили источники агентства, украинским военным будет проще освоить и использовать M1A1 Abrams, чем более новую модель.

Источники которого также заявили о планах передать Украине более старые модели Abrams. Они, в частности, обратили внимание на то, что у M1A2 цифровая система наведения, для работы с которой украинских военных придется дольше обучать, и которая требует сложного технического обслуживания.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил MSNBC, что в первоначальный план по поставкам Abrams планируют внести изменения, чтоб передать танки Украине «немного быстрее, чем ожидалось ранее».

Германия и США официально объявили, что передадут Украине танки в январе — спустя почти год после начала полномасштабного вторжения войск РФ.

О необходимости ускорить поставки обещанных Украине вооружений, отмечает AP, начали говорить в связи с тем, что с наступлением весны ожидается, что и российские, и украинские войска предпримут попытку наступления.

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