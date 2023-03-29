МОК опубликовал рекомендации по допуску россиян на международные соревнования Они не должны поддерживать войну и состоять в силовых структурах (а там числится очень много спортсменов)

Российские спортсмены Дина и Арина Аверины, Евгений Рылов и Алексей Большунов на митинге-концерте в «Лужниках» в поддержку войны. 18 марта 2022 года Максим Мишин / Агентство «Москва»

Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил рекомендации, с учетом которых международные спортивные федерации могут допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Для этого спортсменам необходимо выполнить несколько условий. Среди них — не поддерживать вторжение России в Украину и не иметь связей с силовыми структурами. Кроме того, спортсмены могут выступать только под нейтральным флагом и без национального гимна. В командных соревнованиях участие россиян не предусмотрено.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину МОК ввел санкции против России и Беларуси. 28 марта 2023 года исполком организации подтвердил, что они сохранятся. Согласно этим санкциям, в России и Беларуси не будут проводиться международные соревнования, гимны, флаги и другие национальные символы двух стран не могут демонстрироваться на любых международных соревнованиях, а чиновники и другие должностные лица не имеют права получить аккредитацию или приглашение на такие мероприятия. Тогда же МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

Однако по итогам консультаций исполком МОК рекомендовал организаторам соревнований допускать российских и белорусских спортсменов при выполнении ряда условий:

Россияне и белорусы могут выступать только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (то есть без флага, гимна и другой национальной символики).

Спортсмены из России и Беларуси не могут выступать в командных видах спорта (футбол, хоккей, волейбол, командные эстафеты в лыжных гонках и биатлоне и так далее).

К соревнованиям не будут допущены спортсмены, которые активно поддерживали войну.

К соревнованиям не будут допущены спортсмены, связанные с российскими или белорусскими силовыми структурами, органами безопасности или армией.

Спортсмены должны выполнять антидопинговые правила.

Из рекомендаций МОК следует, что, скорее всего, на турниры не допустят спортсменов, которые состоят в силовых ведомствах — ЦСКА и «Динамо» — или числятся в Росгвардии. Так, например, только на Олимпиаде в Пекине в 2022 году из 212 российских спортсменов (они выступали под нейтральным флагом) 61 был представителем ЦСКА.

Sports.ru отмечает, что под это ограничение подпадают, например, фигуристы Марк Кондратюк (олимпийский чемпион в командных соревнованиях и чемпион Европы) и Александра Трусова (серебряный призер Олимпиады), лыжники Александр Большунов (трехкратный олимпийский чемпион) и Алексей Червоткин (олимпийский чемпион), биатлонист Эдуард Латыпов (бронзовый призер Олимпиады), прыгунья в высоту Мария Ласицкене (олимпийская чемпионка) и многие другие.

МОК также объяснил, что будет считаться поддержкой войны. Это, в частности, публичные заявление, сделанные в том числе в соцсетях, участие в провоенных демонстрациях или мероприятиях, демонстрация любого символа в поддержку войны, например, буквы «Z». МОК советует федерациям создать отдельную комиссию, которая будет решать, поддерживал ли войну тот или иной спортсмен.

Таким образом, в международных соревнованиях, вероятно, не смогут участвовать спортсмены, которые присутствовали в «Лужниках» 18 марта 2022 года на митинге-концерте в поддержку войны в Украине. В нем участвовали двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, Дина и Арина Аверины (художественная гимнастика), олимпийская чемпионка, гимнастка Виктория Листунова, фигуристы Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

В заявлении МОК отмечается, что эти рекомендации не касаются участия спортсменов на Олимпиадах в Париже 2024 года и в Милане 2026 года. По этим соревнованиям олимпийский комитет примет решение «в надлежащее время».

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Олимпийский комитет России (ОКР) выпустил заявление, в котором назвал рекомендации МОК «абсолютно неприемлемыми», а нейтральный статус спортсменов — «очевидной дискриминацией по национальному признаку» и нарушением «базовых прав человека и гражданина».

В ОКР также обратили внимание на запрет участия россиян в командных соревнованиях. В организации посчитали это «не просто дискриминацией спортсменов по паспорту, но и тем дисциплинам, которые они представляют». По оценке ОКР, выступать в отборочных и квалификационных соревнованиях лишаются права как минимум 30% представителей российской олимпийской команды. В комитете считают, что «такой подход» противоречит Олимпийской хартии, Уставу ООН, гуманитарным, гражданским и «любым общепринятым нормам».

По мнению ОКР, недопуск российских спортсменов, которые числятся в военных или силовых структурах, «закладывает основу внутреннего конфликта в российском спорте, имеет целью внести раскол в сообщество наших спортсменов, разделить их на „допустимых“ и „остальных“ уже не только по национальному признаку».

Таким образом, нынешние параметры допуска никак не будут способствовать возвращению российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Решения исполкома МОК являются не более чем фарсом, который не направлен на нормализацию ситуации, в которой грубо нарушаются базовые принципы Олимпийской хартии и Устава ООН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал комментарий Олимпийского комитета «исчерпывающим». «Такие рекомендации были охарактеризованы как содержащие элементы дискриминации, что является недопустимым. Что касается нас, то мы будем дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов, и, конечно же, продолжатся контакты с МОК именно для защиты интересов наших спортсменов», — сказал Песков.

Пункт о недопуске спортсменов, связанных с силовыми структурами, прокомментировал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. По его мнению, биатлонисты могут уволиться из силовых структур ради участия в международных соревнованиях, «но только в том случае, если это будет единственными препятствием».

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметила, что российские спортсмены должны соглашаться на любые условия ради участия в международных соревнованиях. «Мое мнение: надо выступать при любых условиях. Без флага, гимна, руководства, но спортсмены должны иметь такую возможность. Иначе мы просто потеряем наш спорт. И сейчас не надо возмущаться, надо работать с тем, что дают», — сказала она.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, в свою очередь, что «не нужны нам на таких условиях их международные соревнования».

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