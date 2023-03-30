УПЦ отказалась покидать Киево-Печерскую лавру вопреки требованиям властей. Церковь подала иск в суд. Верующие не пускают в монастырь работников Минкульта

Верующие на молитве в Киево-Печерской лавре, 29 марта 2023 года Maxym Marusenko / NurPhoto / Shutterstock / Vida Press

Прихожане днем 30 марта не пустили в Киево-Печерскую лавру комиссию Минкульта Украины, которая должна была проводить инвентаризацию имущества. Власти направили на место событий вооруженных полицейских, однако те никаких силовых действий не предпринимали.

Территория и здания монастыря принадлежат государству (национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра»), а УПЦ бессрочно и безвозмездно арендует их. В начале марта власти заявили, что расторгают договор аренды, обвинив монастырь в нарушении условий использования имущества, и потребовали от УПЦ покинуть территорию до конца дня 29 марта.

Представители УПЦ заявили, что не намерены выполнять распоряжения властей, и обратились с иском в суд, производство по которому было начато 29 марта — в день требуемого выселения монастыря. В иске УПЦ настаивала на незаконности расторжение договора, а также потребовала наложить запрет на проведение властями каких-либо действий на территории монастыря, которые «препятствуют религиозной общине». Наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) записал видеообращение, в котором обвинил министра культуры в «дьявольском взбешении», а также заявил, что «Господь не простит» президенту Украины Владимиру Зеленскому и его семье решения о выселении.

Рано утром 30 марта в монастыре началось богослужение, на которое собрались несколько сотен прихожан. По его окончании наместник Лавры митрополит Павел призвал верующих не позволить правительственной комиссии начать работу. «У них нет никаких разрешений, нет никаких прав делать это. Почему? Потому что военное положение, они не должны разрывать никаких договоров. И когда закончится война, только через 4 месяца после этого они могут общаться с нами», — заявил он. При этом он попросил верующих «не нарушать» закон, так как «журналисты все снимают». С представителями СМИ у прихожан и священников происходили стычки.

Когда комиссия приехала, верующие взяли ее членов в кольцо и не пропустили их к зданиям, которые те хотели инспектировать. Одна из церквей, в которую должны были попасть проверяющие, оказалась закрыта. Через некоторое время комиссия уехала, так и не начав работу. На месте событий присутствовали полицейские — как минимум трое из них были вооружены автоматами — однако они никак не вмешивались в конфликт. Представитель комиссии заявил, что пока обращаться в полицию у них нет оснований. «Но если нас не будут везде пускать, мы составим соответствующие акты, на основании которых глава комиссии может обратиться к правоохранителям», — отметил он. Ожидается, что комиссия вернется уже на следующий день.

На фоне противостояния в Лавре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что власти не намерены выгонять УПЦ с территории монастыря силой. Он заявил, что «российская ФСБ на сегодняшний день хочет устроить там провокации», и подчеркнул, что власти этого не допустят. «Мы не будем их выносить за ноги, мы не будем применять никакую силу. Они сами оттуда потихоньку уйдут», — сказал он. Данилов также спокойно отнесся к судебному иску УПЦ, заявив, что «у нас демократическая страна».

УПЦ обвиняют в Украине в «пророссийском настрое». В приходах в разных регионах страны проходили обыски, в общей сложности углубленную проверку СБУ прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек. За год были начаты более 60 уголовных производств, по семи из них вынесены обвинительные приговоры. В декабре СНБО предложил Верховной раде законодательно запретить деятельность УПЦ в Украине. В самой церкви обвинения в связях с Россией отрицают.

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