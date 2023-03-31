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«Надо прекратить боевые действия»
Лукашенко призвал Россию и Украину к переговорам без предварительных условий. И потребовал от Москвы «задействовать всю мощь», если Запад «попытается усилить свои позиции»
1 минута
10:07, 31 марта 2023
Александр Лукашенко, выступая с ежегодным обращением к парламенту Беларуси, заявил, что боевые действия в Украине надо прекратить — и объявить перемирие «без права перегруппировки войск с обеих сторон». Он также призвал Россию и Украину начать переговоры без каких-либо предварительных условий.
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