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«Надо прекратить боевые действия» Лукашенко призвал Россию и Украину к переговорам без предварительных условий. И потребовал от Москвы «задействовать всю мощь», если Запад «попытается усилить свои позиции»

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Александр Лукашенко, выступая с ежегодным обращением к парламенту Беларуси, заявил, что боевые действия в Украине надо прекратить — и объявить перемирие «без права перегруппировки войск с обеих сторон». Он также призвал Россию и Украину начать переговоры без каких-либо предварительных условий.