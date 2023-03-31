Выступление пилотажной группы «Соколы России» в рамках авиационно-космический салон МАКС в Жуковском в сентябре 2019 года Leonid Faerberg / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Президент Владимир Путин утвердил новую редакцию концепции внешней политики России. О подписании соответствующего указа президент сообщил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Путин назвал обновленную концепцию «взвешенным документом», который «ляжет в основу наших практических действий в среднесрочной и на более отдаленную перспективу».

Среди прочего в концепции говорится, что:

Россия — самобытная страна-цивилизация, сплотившая народы, составляющие культурно-цивилизационную общность Русского мира.

Русского мира. Внешняя политика России носит миролюбивый, открытый, предсказуемый, последовательный, прагматичный характер, основанный на уважении общепризнанных принципов и норм международного права.

США и их сателлиты использовали принятые РФ меры по защите своих жизненно важных интересов на украинском направлении как предлог для обострения многолетней антироссийской политики и развязали гибридную войну нового типа.

Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений.

Большая часть человечества заинтересована в конструктивных отношениях с Россией и укреплении ее позиций на международной арене в качестве влиятельной мировой державы.

Россия может использовать вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя и (или) своих союзников.

Россия намерена уделять приоритетное внимание противодействию кампании русофобии, распространению русского языка, защите российской культуры, спорта, Русской православной церкви от дискриминации, а также распространению за рубежом правдивой информации о роли и месте России в мировой истории.

Россия намерена уделять приоритетное внимание мониторингу и приданию огласке реальной ситуации с соблюдением прав и свобод человека в мире, прежде всего в государствах, претендующих на собственную исключительность в вопросах соблюдения прав человека и определения международных норм в этой сфере.

В целях содействия адаптации мироустройства к реалиям многополярного мира Россия намерена уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах, созданию условий для отказа любого государства от неоколониальных и гегемонистских амбиций.

Впервые концепция внешней политики России была утверждена в 1993 году, после чего неоднократно обновлялась. В последний раз это произошло в 2016 году. В той редакции документа среди прочего говорилось, что Россия будет наращивать взаимодействие с международными и неправительственными правозащитными организациями, а также будет добиваться безвизового режима с ЕС. Кроме того, в прошлой редакции концепции отмечалось, что Россия заинтересована в укреплении авторитета и роли Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также выстраивании взаимовыгодных отношений с США.

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