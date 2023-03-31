На «Госуслугах» пропала возможность удаления учетной записи, обратили внимание пользователи портала.

На сайте больше нет кнопки удаления записи, а в мобильном приложении появляется сообщение «функция недоступна». Редакция «Медузы» также заметила, что инструкция по удалению аккаунта пропала со страницы помощи на «Госуслугах».

Техподдержка заявляет пользователям, что теперь удалить аккаунт можно только «через личное обращение».

Минобороны РФ утром 31 марта заявило, что в рамках весенней призывной кампании российские военкоматы впервые начнут рассылать повестки в электронном виде.

В соответствии с действующим законодательством, повестка должна быть вручена лично под роспись. Способ вызова в военкомат уведомлением на «Госуслугах» в законе не упоминается — поэтому призывники имеют право игнорировать такие уведомления.

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