Лефортовский суд арестовал журналиста WSJ Эвана Гершковича по делу о шпионаже

Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ арестовал журналиста The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже, сообщает ТАСС. Заседание проходило в закрытом режиме, журналистов туда не допустили.

Дело Гершковича проходит под грифом «совершенно секретно», подозреваемый своей вины не признает, заявили агентству источники в правоохранительных органах. Пресс-служба московских судов сообщает, что Гершкович отправлен в СИЗО до 29 мая 2023 года.

Как пишет «Медиазона», журналиста доставили в суд около 14:00, а перед этим здание эвакуировали. В суд прибыл адвокат Даниил Берман, у которого имелся ордер на представление интересов Гершковича, однако его не пустили к подзащитному.

По статье 276 УК («Шпионаж») Гершковичу может грозить от десяти до 20 лет лишения свободы.

Утром 30 марта Федеральная служба безопасности РФ отчиталась, что Эвана Гершковича задержали накануне в Екатеринбурге. Спецслужба утверждает, что журналист The Wall Street Journal собирал секретные сведения об одном из предприятий российского ВПК. В Кремле добавили, что Гершковича «взяли с поличным».

По данным «Медузы», корреспондент WSJ, работая над материалом, посещал Екатеринбург и Нижний Тагил (там находится Уралвагонзавод). Пиарщик Ярослав Ширшиков из Екатеринбурга рассказывал, что Гершкович приезжал в город, чтобы написать материал об отношении местных жителей к ЧВК Вагнера и российской «спецоперации» в Украине. Ширшиков сопровождал журналиста в Екатеринбурге и знакомил с некоторыми героями для текста.

Эван Гершкович около шести лет живет в России и работает в московском бюро американской газеты The Wall Street Journal. Журналист аккредитован при МИД РФ. Ранее Грешкович работал в Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times. Последнюю статью за авторством Гершковича The Wall Street Journal опубликовала 28 марта.

