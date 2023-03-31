Организаторы Уимблдона допустят на турнир российских теннисистов. МИД Украины назвал это решение «аморальным»

Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на Уимблдонском турнире в 2023 году. Такое решение принял организатор турнира, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC).

В 2022 году организаторы запретили выступать на турнире теннисистам из России и Беларуси из-за российского вторжения в Украину. Уимблдон стал единственным турниром «Большого шлема», где не могли участвовать россияне и белорусы. За это организаторы были оштрафованы Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) на один миллион долларов.

В заявлении AELTC говорится, что в 2023 году российские и белорусские теннисисты смогут выступать на Уимблдоне, но только в качестве «нейтральных» спортсменов. Они также должны соблюдать несколько условий, в числе которых — не поддерживать российское вторжение в Украину. Кроме того, допуск на турнир не получат спортсмены, получающие государственное финансирование от России или Беларуси, включая спонсорские деньги от компаний, находящихся под управлением или контролем этих государств.

Как уточняет «Би-би-си», игроки и члены их команд должны будут подписать «декларацию о нейтралитете» для участия в турнире. За нарушение ее условий будет грозить штраф или дисквалификация.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал решение организаторов допустить российских и белорусских теннисистов «аморальным». «Прекратила ли Россия свою агрессию или зверства? Нет, просто Уимблдон решил пойти навстречу двум соучастникам преступления. Я призываю правительство Великобритании отказать их игрокам в визах», — написал он в твиттере.

В 2023 году Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.

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