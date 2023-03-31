В офисе Зеленского заявили, что при обстреле Авдеевки погиб младенец

Ребенок 2022 года рождения погиб при артиллерийском обстреле Авдеевки Донецкой области Украины. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, всего из-за обстрела погибли два человека, два человека получили ранения. Поврежден частный дом.

Другие подробности случившегося пока неизвестны.

Город Авдеевка расположен к югу от Бахмута и находится примерно в 20 километрах от Донецка. Российские силы постоянно обстреливают город. До полномасштабного вторжения российских войск в Украину население Авдеевки составляло около 32,5 тысячи человек, сейчас — меньше двух тысяч человек.

С начала полномасштабного вторжения в Украине погибли 466 детей, сообщили утром 31 марта в офисе генерального прокурора Украины.

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