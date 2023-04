The Wall Street Journal: российские спецслужбы следили за журналистом Эваном Гершковичем и, предположительно, прослушивали его телефон

До задержания журналиста Эвана Гершковича за ним следили сотрудники силовых структур России, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, на одном из журналистских заданий за Гершковичем следили несколько сотрудников российских силовых структур. Более того, некоторые из них записывали передвижения журналиста на камеру. Также сообщается, что они оказывали давление на источники, с которыми работал Гершкович.

Подобное произошло и во время другой поездки журналиста. Согласно WSJ, в Пскове за Гершковичем следили и записывали на камеру люди, которых журналист не смог идентифицировать. Издание также отмечает, что сам Гершкович считал, что его телефон может прослушиваться.

О задержании Эвана Гершковича в Екатеринбурге стало известно утром 30 марта. ФСБ РФ утверждает, что журналист The Wall Street Journal собирал секретные сведения об одном из предприятий российского ВПК. В свою очередь в Кремле добавили, что Гершковича «взяли с поличным». В тот же день журналиста доставили в Москву, а Лефортовский суд санкционировал его арест по обвинению в шпионаже. По этой статье Гершковичу могут дать от десяти до 20 лет лишения свободы.

После случившегося представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби призвал всех граждан США, находящихся в России, покинуть эту страну. С похожим заявлением выступила также пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отметившая, что «в России небезопасно для американцев».

С требованием освободить Эвана Гершковича выступили президент США Джо Байден, а также ведущие американские медиа Bloomberg, The New York Times, The Washington Post и Politico и более 30 руководителей медиа из разных стран.

