«Интерфакс»: в Петербурге задержана подозреваемая по делу об убийстве «военкора» Владлена Татарского

Жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова, 1997 года рождения, задержана по подозрению в убийстве «военкора» Владлена Татарского, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Трепова доставлена к следователю.

По словам источника, у следствия есть основания полагать, что Трепова принесла в кафе, где проходил вечер Татарского, коробку с гипсовым бюстом «военкора», в котором находилось взрывное устройство.

Официально информация о задержании Дарьи Треповой на момент публикации не подтверждена.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе «Стрит Бар» на Васильевском острове в Петербурге. По последним данным, 30 человек пострадали, 24 из них госпитализированы. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом.

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