По подозрению в убийстве «военкора» Владлена Татарского объявили в розыск девушку, подарившую ему гипсовую статуэтку. Что о ней известно

Кафе Street Food Bar № 1 после взрыва, 2 апреля 2023 года Анатолий Мальцев / EPA / Scanpix / LETA

Обновлено. Днем 3 апреля Следственный комитет объявил, что Дарья Трепова задержана.

В убийстве «военкора» Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) подозревается одна из посетительниц его «творческого вечера», вручившая блогеру гипсовую статуэтку в качестве подарка. «Военкор» погиб вечером 2 апреля в Петербурге в результате взрыва в кафе Street Food Bar № 1 на Университетской набережной в Василеостровском районе. Еще более 30 человек получили ранения. Это кафе принадлежало основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину. В последнее время там проводились мероприятия дискуссионного клуба «Киберфронт Z».

Взрыв произошел через несколько минут после того, как посетительница, представившаяся Настей, передала Татарскому подарок. Следователи полагают, что в статуэтке могло находиться радиоуправляемое самодельное взрывное устройство с поражающими элементами мощностью от 100 до 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Девушка, как предполагается, успела покинуть кафе до взрыва. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом.

Изначально в СМИ появлялась информация, что подозреваемой во взрыве является уроженка Ивано-Франковска Мария Ярун. Позже источники в правоохранительных органах сообщили, что по делу об убийстве Татарского разыскивается жительница Петербурга Дарья Трепова 1997 года рождения, а также ее муж Дмитрий Рылов.

«Фонтанка» опубликовала фото со встречи, на котором запечатлена подозреваемая. В СМИ также появилась запись с камер наружного наблюдения, на которой видно, как девушка заносит в кафе коробку со статуэткой.

Следователи провели обыски по адресам, связанным с Треповой. В частности, оперативные мероприятия прошли в доме в Пушкине на улице Генерала Хазова. После этого «Интерфакс» сообщил, что подозреваемая задержана. Позже эту информацию опровергли. По разным данным, силовики задерживали для допроса мать и сестру Треповой. Как пишет Astra, мать Треповой рассказала, что виделась с дочерью днем в воскресенье незадолго до взрыва, но ничего странного в ее поведении не заметила.

Дарья Трепова, пишет Baza, известна в кругу петербургских феминисток и политактивистов как «Даша Тыковка» (такой никнейм был у нее в твиттере). Ранее она работала продавщицей в магазине винтажной одежды. Некоторое время назад она уехала из Петербурга в Москву, но накануне взрыва вернулась в город. По предварительным данным, вечером 2 апреля она собиралась улететь из России.

Согласно сведениям правозащитного проекта «ОВД-Инфо», Дарья Трепова и Дмитрий Рылов задерживались полицией на антивоенном митинге 24 февраля 2022 года. Тогда Трепова получила десять суток административного ареста. Рылов является членом петербургского отделения «Либертарианской партии». Как заявили изданию Sota в партии, сейчас супруг Треповой находится в эмиграции и к произошедшему взрыву отношения не имеет.

«Агентство» пообщалось с двумя подругами Треповой; те рассказали, что Дарья не поддерживала войну, но не придерживалась радикальных взглядов. По их словам, брак Треповой был «шуточным». «Я знаю, что у нее был муж, но, насколько я знаю, свадьба была ради шутки и они не поддерживали контакт. По крайней мере, она о нем не упоминала последние полгода», — сказала одна из собеседниц «Агентства».

Анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», связанный с силовыми ведомствами, опубликовал фрагменты переписки Дарьи Треповой с подругой. Как утверждается, после взрыва она написала в секретном чате «Я могла там погибнуть, лучше бы я там погибла, меня подставили».

Дмитрий Рылов также заявил, что его жену подставили. «Я в полной уверенности, что она бы никогда не смогла сделать что-то подобное по своей воле. Да, мы вместе с Дарьей действительно не поддерживаем войну в Украине, но считаем, что подобные действия недопустимы, — сказал он в комментарии SVTV News. — Мою жену подставили, так как она никогда бы не стала убивать».

«Mash на Мойке» пишет, что Трепову якобы завербовали «украинские журналисты». Как утверждается, девушка сама рассказывала друзьям, что получает задания от неких журналистов, в основном связанные с передачей посылок из рук в руки. За выполнение этих поручений ей присылали денежные переводы.

По словам источника РБК в МВД, сотрудники уголовного розыска не исключают, что девушку использовали для совершения теракта и она могла не догадываться, что в статуэтке заложена бомба. Собеседник агентства утверждает, что ранее Трепова переписывалась с Татарским и посещала мероприятия с его участием.

МВД объявило Дарью Трепову в розыск, следует из базы данных министерства.