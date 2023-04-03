Следственный комитет объявил о задержании Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве «военкора» Владлена Татарского

Сотрудники Следственного комитета задержали Дарью Трепову, которая подозревается в причастности ко взрыву в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб «военкор» Владлен Татарский. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным «Фонтанки», девушку задержали на заранее снятой квартире в Выборгском районе Петербурга.

Ранее телеграм-каналы Shot и «112» сообщали, что Трепова снимала квартиру в пяти минутах от кафе, где 2 апреля произошел взрыв. После происшествия она пошла в эту квартиру, переоделась и уехала из района покушения, писал Shot.

По данным Mash, Трепова сняла эту квартиру в конце марта, после того как приехала в Петербург из Москвы.

2 апреля в Петербурге в кафе Street Food Bar № 1 на Васильевском острове, которое принадлежало основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, произошел взрыв во время «творческого вечера» «военкора» Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Татарский погиб, еще 32 человека получили ранения. По версии следствия, в убийстве блогера подозревается посетительница кафе Дарья Трепова, подарившая ему гипсовую статуэтку, в которой находилось самодельное взрывное устройство.

Подробнее о Дарье Треповой

По подозрению в убийстве «военкора» Владлена Татарского разыскивают девушку, подарившую ему гипсовую статуэтку. Что о ней известно

Подробнее о Дарье Треповой

По подозрению в убийстве «военкора» Владлена Татарского разыскивают девушку, подарившую ему гипсовую статуэтку. Что о ней известно