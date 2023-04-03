НАК: убийство Татарского спланировали украинские спецслужбы с «привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с ФБК»

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что теракт в отношении «военкора» Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами.

«Установлено, что совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского, был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова», — утверждают в ведомстве.

Директор ФБК Иван Жданов, комментируя пресс-релиз силовиков, написал следующее:

По проскакивающим сообщениям было быстро понятно, что будут скидывать на ФБК. И вот достаточно идиотская ситуация. Опровергать то, что это сделали мы — идиотизм. Естественно, мы этим не занимаемся. Не опровергать — а вдруг кто-то подумает, что и правда мы?

Все то, что происходит, говорит о том, что в реальности это ФСБ-шники просто сами устранили этого пропагандиста. Они этим занимаются с 2014 года: травят и убивают друг друга весело, делят рынки. Просто далеко не все случаи публичны. А сегодня им очень удобно приписать сюда и ФБК. Нужен не только внешний абсолютный враг в виде Украины, но и внутренний в виде команды Навального.

2 апреля в Петербурге в кафе Street Food Bar № 1 на Васильевском острове, которое принадлежало основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, произошел взрыв во время «творческого вечера» «военкора» Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Татарский погиб, еще 32 человека получили ранения. По версии следствия, взрывное устройство было заложено в гипсовую статуэтку, которую принесла в подарок «военкору» одна из посетительниц. Утром 3 апреля СК объявил о задержании подозреваемой в убийстве, жительнице Петербурга Дарье Треповой. По данным СМИ, сама девушка говорила, что ее подставили. Это же утверждает ее муж Дмитрий Рылов.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что убийство «военкора» Татарского стало проявлением «внутренней политической борьбы». «В России начинается… Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос „Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?“ в стране закрученных гаек был вопросом времени, как прорыв созревшего гнойника. Россию ждут необратимые процессы и Смута 2.0. А нам свое делать», — написал он в твиттере.