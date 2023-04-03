Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Шапито
Войти
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
Показывать по порядку
EN
Войти
Телеграм
Фб
Твиттер
В закладки
новости
«Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась. А кто тебе передал эту статуэтку?Можно я попозже расскажу?»
Кадры допроса Дарьи Треповой — подозреваемой в убийстве «военкора» Владлена Татарского
30 секунд
10:29, 3 апреля 2023
2 апреля во время «творческого вечера» «военкора» Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) в петербургском кафе
произошел взрыв
. Татарский погиб, еще 32 человека получили ранения. В убийстве блогера
подозревают
Дарью Трепову, подарившую ему гипсовую статуэтку, в которой находилось самодельное взрывное устройство. Вот кадры допроса Треповой.
Подписывайтесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фб
Твиттер
В закладки
Напишите нам