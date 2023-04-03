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«Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась. А кто тебе передал эту статуэтку?Можно я попозже расскажу?» Кадры допроса Дарьи Треповой — подозреваемой в убийстве «военкора» Владлена Татарского

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2 апреля во время «творческого вечера» «военкора» Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) в петербургском кафе произошел взрыв. Татарский погиб, еще 32 человека получили ранения. В убийстве блогера подозревают Дарью Трепову, подарившую ему гипсовую статуэтку, в которой находилось самодельное взрывное устройство. Вот кадры допроса Треповой.
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