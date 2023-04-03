Убийство Владлена Татарского. Что известно спустя сутки Задержана подозреваемая. Возбуждено дело о теракте. СК заявил об «агентуре из числа сотрудников ФБК»

Дарья Трепова в Следственном комитете СК РФ / Reuters / Scanpix / LETA

2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе Street Food Bar № 1, которое принадлежало основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, произошел взрыв во время «творческого вечера» «военкора» Владлена Татарского. В результате Татарский погиб, еще 33 человека получили ранения. Следствие утверждает, что бомба была заложена в статуэтку, которую подарила «военкору» одна из посетительниц. На следующий день СК отчитался о задержании подозреваемой. Российские силовики утверждают, что убийство спланировали спецслужбы Украины «с привлечением агентуры» из людей, сотрудничающих с ФБК. Соратники Алексея Навального отрицают причастность к взрыву. «Медуза» рассказывает, что стало известно спустя сутки после убийства Татарского.

Утром 3 апреля Следственный комитет объявил о задержании Дарьи Треповой, которая подозревается в причастности к взрыву. «Фонтанка» утверждала, что ее задержали на заранее снятой квартире в Выборгском районе Петербурга. По данным телеграм-канала Shot, Трепова якобы снимала квартиру в пяти минутах от кафе, где произошел взрыв. После взрыва она пошла в квартиру, переоделась и уехала из района. По версии канала, подозреваемая около четырех часов «каталась на такси по Питеру, чтобы запутать следы, сменила несколько машин и лишь к 23 часам приехала в квартиру на Парнасе, где планировала отсидеться».

Муж Треповой Дмитрий Рылов в разговоре с The Insider рассказал, что девушку задержали в квартире его знакомого Дмитрия Касинцева. По словам Рылова, Касинцев тоже задержан. Официально о втором задержанном СК не сообщал. Shot публиковал видео, на котором люди в штатском ведут мужчину в наручниках. Канал утверждает, что это знакомый Треповой, 27-летний Дмитрий, у которого в квартире находилась подозреваемая.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) утверждает, что взрыв в кафе спланировали украинские спецслужбы с привлечением «агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального». В НАК заявили, что Трепова была «активной сторонницей» ФБК.

Директор ФБК Иван Жданов заявил, что фонд не причастен к теракту. «И вот достаточно идиотская ситуация. Опровергать то, что это сделали мы — идиотизм. Естественно, мы этим не занимаемся. Не опровергать — а вдруг кто-то подумает, что и правда мы. <…> Терроризм на нас давно пытаются навесить. И в обозримом будущем будет суд над Навальным. Очевидно, что они планируют дать ему максимальный срок, и для этого терроризм очень удобен», — написал он.

«Агентство» обратило внимание, что согласно утекшим базам данных, в 2021 году Трепову действительно задерживали на акциях в поддержку Алексея Навального. При этом, по словам одной из подруг, на которую ссылается «Агентство», Трепова не испытывает большой симпатии лично к Навальному.

Вскоре МВД опубликовало видео допроса Треповой. Голос за кадром спрашивает у девушки, понимает ли она, за что задержана. «Я бы сказала, что за пребывание на месте убийства Владлена Татарского», — отвечает она. Трепова добавила, что принесла в кафе статуэтку, которая взорвалась. На вопрос, кто передал статуэтку, Трепова отвечает: «Можно я попозже расскажу?»

Допрос подозреваемой в убийстве «военкора» Владлена Татарского Meduza

Муж Треповой считает, что девушку подставили. По его мнению, она бы «никогда не смогла сделать что-то подобное по своей воле». Он заявил, что Дарья и он сам не поддерживали войну в Украине, но считают «подобные действия недопустимым». Телеграм-канал Shot утверждал, что после задержания первыми словами Треповой были: «Меня подставили! Меня просто использовали». По данным Shot, на допросе Дарья заявила, что перед ней якобы поставили задачу сблизиться с Татарским, «чтобы в дальнейшем его завербовать, а затем передали ей тот самый бюст». Shot со ссылкой на слова Треповой пишет, что куратор сообщил ей, что внутри бюста находится прослушивающее устройство.

Shot и «Осторожно, новости» сообщили, что Трепову мог завербовать журналист . Shot утверждал, что Попков сначала учил девушку журналистике, а затем попросил выполнить задание от «одного знакомого», которым якобы оказался агент СБУ. По версии «Осторожно, новости», по заданию Попкова Трепова якобы ходила на провластные мероприятия. В случае с мероприятием с участием Татарского она не знала, что несет на встречу взрывчатку.

Сам Попков заявил, что «никаких приказов Даше не отдавал, ни с какими украинскими разведчиками я ее не знакомил». Он подтвердил, что знает Трепову «по соцсетям», иногда они переписывались, так как девушку интересовала журналистика. По словам Попкова, «операцией по уничтожению» Татарского он не командовал: «Мне трудно командовать такими штуками уже хотя бы потому, что у меня в России, в лапах у этого режима, находятся мать и младший брат — сейчас к ним домой наверное уже ломится спецназ».

Изначально Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), но вечером 3 апреля переквалифицировал дело на статью о теракте (часть 3 статьи 205 УК РФ).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, столкнулась ли Россия с волной терроризма, ответил, что Россия «столкнулась с киевским режимом, который поддерживает террористические действия». По его словам, это «режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет, начиная с 2014 года». «Именно поэтому проводится специальная военная операция», — сказал Песков.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее назвал убийство Татарского проявлением «внутренней политической борьбы» в России. «В России начинается… Пауки поедают друг друга в банке», — заявил он.

Кто такой Владлен Татарский

Работал на шахте. Занимался бизнесом. Криминалом. Сидел «Медуза» рассказывает, кем был «военкор» Владлен Татарский — и будет ли Кремль отвечать на его убийство

Кто такой Владлен Татарский

Работал на шахте. Занимался бизнесом. Криминалом. Сидел «Медуза» рассказывает, кем был «военкор» Владлен Татарский — и будет ли Кремль отвечать на его убийство