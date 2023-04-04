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Война Четыреста пятый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 3 апреля читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.

Главные новости

  • Российские войска в ночь на 4 апреля атаковали Одессу и Одесскую область дронами-камикадзе «Шахед». Силам ПВО удалось сбить 14 из 17 дронов.
  • Минздрав РФ сообщил о 40 пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге, в результате которого погиб российский «военкор» Владлен Татарский.
  • Суд в Москве заочно арестовал командира «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина. Его, в частности, обвиняют в «нападении диверсантов» на села в Брянской области в начале марта,

Министерство иностранных дел России получило обращение российского омбудсмена Татьяны Москальковой, которая предложила упростить получение паспортов РФ за рубежом.

Этот вопрос прорабатывается в межведомственном формате, сообщили РИА Новости в министерстве.

Сейчас оформить и получить внутренний российский паспорт можно только на территории России. Представительства РФ за рубежом выдают лишь заграничные паспорта. За несвоевременную замену паспорта РФ предусмотрен штраф.

В 2022 году на фоне российского вторжения в Украину из России было две больших волны эмиграции: в феврале — сразу после начала войны, и в сентябре — после объявления мобилизации. Сколько россиян покинули страну, точно неизвестно. В конце 2022 года издание The Bell подсчитало, что из России уехали больше 500 тысяч человек.

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C первых часов полномасштабного вторжения российских войск в Украину «Медуза» отбирает и публикует фотографии, позволяющие увидеть, как на самом деле выглядит война. Вот главные снимки за 3 апреля.

Смотрите здесь

Прошел год с освобождения села Ягодное, где российские войска почти месяц держали сотни мирных жителей в школьном подвале. Зеленский пожелал Путину провести так «остаток жизни» Четыреста четвертый день войны. Фотографии

Смотрите здесь

Прошел год с освобождения села Ягодное, где российские войска почти месяц держали сотни мирных жителей в школьном подвале. Зеленский пожелал Путину провести так «остаток жизни» Четыреста четвертый день войны. Фотографии

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Минобороны Беларуси объявило, что белорусские расчеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» направлены на подготовку в Россию. Им, в частности, предстоит изучить вопросы содержания и применения тактических ядерных боеприпасов, цитирует «Интерфакс» заявление Минобороны Беларуси.

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Самолеты МиГ-29, которые Польша и Словакия передают Украине, усилят боеспособность Воздушных сил ВСУ для выполнении текущих задач, но ни в коем случае не решат вопрос контрнаступления и победы. Об этом, сообщает «Суспильне», заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В составе ВСУ, пояснил он, есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29. Для завоевания превосходства в воздухе и победы Украине нужны современные многоцелевые самолеты с широким спектром вооружения, добавил он.

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Вскоре после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину власти РФ решили изменить структуру собственников одного из крупнейших нефтегазовых проектов в стране — «Сахалина 2».

Оператором проекта, напоминает «Коммерсант», вместо зарегистрированной на Бермудах Sakhalin Energy стало российское ООО «Сахалинская энергия». Иностранные акционеры в течение месяца должны были подать заявку на получение доли в ООО. Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли.

Shell, у которой в этом проекте доля 27,5%, отказалась участвовать в схеме. По действующим российским законам, в случае продажи Shell доли в «Сахалине-2» деньги за нее могут поступить только на счет типа «С» в России, где они останутся заблокированными.

Однако, как стало известно изданию, НОВАТЭК планирует купить долю Shell и сумел получить согласие Кремля на то, чтобы деньги за нее были переведены на зарубежный счет,

По данным источников издания, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон обратился с соответствующей просьбой в президенту РФ, указав, что это позволит «минимизировать риски для операционной деятельности и экспортных поставок углеводородов с проекта». Путин, по словам источников издания, поставил на письме Михельсона визу «согласен».

Одобрение предложений НОВАТЭКа президентом РФ означает, что Shell сможет получить все средства за свою долю (94,8 миллиарда рублей), а также, возможно, часть нераспределенных дивидендов за 2021 год за вычетом затрат на покрытие выявленных «недостатков», пишет «Коммерсант».

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Российский «военкор» Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) посмертно награжден орденом Мужества «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин приехал в Минск и отправился на встречу с Александром Лукашенко.

Как сообщает белорусский телеграм-канал «Пул Первого», вместе с Нарышкиным в Дворец Независимости — резиденцию Лукашенко — приехал председатель КГБ Беларуси.

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Президент РФ Владимир Путин приехал в Тулу. В программу рабочей поездки, сообщают российские агентства, входит посещение завода «Тулажелдормаш», специализирующегося на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания железнодорожных путей.

Днем 4 апреля Путин из Тулы должен по видеосвязи провести заседание президиума госсовета «по развитию промышленности России в условиях санкций».

Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре, посвященном войне в Украине, пишет, что российские власти занимаются созданием частных военных компаний, которые должны заменить ЧВК Вагнера.

Британская военная разведка напоминает о публичном конфликте между руководством ЧВК Вагнера и Минобороны. Эта частная военная кампания фактически находится вне контроля российского командования, при этом играет важную роль в войне.

На данный момент, отмечается в обзоре, ни одна из известных российских частных военных компаний не может сравниться по численности и боевой мощи с ЧВК Вагнера.

Власти России, по всей видимости, считают эффективным использование в зоне боевых действий частных военных компаний, говорится в обзоре. В частности, отмечают в британской разведке, российской руководство, вероятно, считает, что тяжелые потери среди наемников общество воспринимает лучше, чем среди военных.

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Басманный суд Москвы заочно арестовал командира «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Дениса Капустина, также известного под псевдонимами Денис Никитин и White Rex. 

ФСБ считает Капустина основателем РДК. По версии ведомства, он причастен к попытке покушения на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, в «нападении диверсантов» на села в Брянской области в начале марта, а также в организации «диверсионно-террористического акта» на нефтегазовом объекте в Волгоградской области в августе 2022 года.

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Минздрав уточнил данные о пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге, в результате которого погиб российский «военкор» Владлен Татарский.

Как сообщает РИА Новости, по информации на утро 4 апреля, за медицинской помощью обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 человек.

Что было прямо перед убийством Владлена Татарского
Meduza

В ночь на 4 апреля российские войска атаковали Одессу и Одесскую область дронами-камикадзе «Шахед», сообщили представители властей региона и ВСУ.

Как отмечают украинские СМИ, ночью в Одессе были слышны взрывы. При этом воздушную тревогу в городе объявили только через несколько минут после взрывов, писали журналисты.

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что украинские ПВО сбили 14 беспилотников из 17 запущенных: 13 дронов сбили над Одесской областью, еще один — над Николаевской. По предварительным данным, заявил Братчук, люди не пострадали.

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Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всеми важными событиями 405-го дня войны в Украине. Спасибо, что вы нас читаете.