Война Четыреста пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 3 апреля читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.
Главные новости
- Российские войска в ночь на 4 апреля атаковали Одессу и Одесскую область дронами-камикадзе «Шахед». Силам ПВО удалось сбить 14 из 17 дронов.
- Минздрав РФ сообщил о 40 пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге, в результате которого погиб российский «военкор» Владлен Татарский.
- Суд в Москве заочно арестовал командира «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина. Его, в частности, обвиняют в «нападении диверсантов» на села в Брянской области в начале марта,
Министерство иностранных дел России получило обращение российского омбудсмена Татьяны Москальковой, которая предложила упростить получение паспортов РФ за рубежом.
Этот вопрос прорабатывается в межведомственном формате, сообщили РИА Новости в министерстве.
Сейчас оформить и получить внутренний российский паспорт можно только на территории России. Представительства РФ за рубежом выдают лишь заграничные паспорта. За несвоевременную замену паспорта РФ предусмотрен штраф.
В 2022 году на фоне российского вторжения в Украину из России было две больших волны эмиграции: в феврале — сразу после начала войны, и в сентябре — после объявления мобилизации. Сколько россиян покинули страну, точно неизвестно. В конце 2022 года издание The Bell подсчитало, что из России уехали больше 500 тысяч человек.
Минобороны Беларуси объявило, что белорусские расчеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» направлены на подготовку в Россию. Им, в частности, предстоит изучить вопросы содержания и применения тактических ядерных боеприпасов, цитирует «Интерфакс» заявление Минобороны Беларуси.
Самолеты МиГ-29, которые Польша и Словакия передают Украине, усилят боеспособность Воздушных сил ВСУ для выполнении текущих задач, но ни в коем случае не решат вопрос контрнаступления и победы. Об этом, сообщает «Суспильне», заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
В составе ВСУ, пояснил он, есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29. Для завоевания превосходства в воздухе и победы Украине нужны современные многоцелевые самолеты с широким спектром вооружения, добавил он.
Вскоре после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину власти РФ решили изменить структуру собственников одного из крупнейших нефтегазовых проектов в стране — «Сахалина 2».
Оператором проекта, напоминает «Коммерсант», вместо зарегистрированной на Бермудах Sakhalin Energy стало российское ООО «Сахалинская энергия». Иностранные акционеры в течение месяца должны были подать заявку на получение доли в ООО. Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли.
Shell, у которой в этом проекте доля 27,5%, отказалась участвовать в схеме. По действующим российским законам, в случае продажи Shell доли в «Сахалине-2» деньги за нее могут поступить только на счет типа «С» в России, где они останутся заблокированными.
Однако, как стало известно изданию, НОВАТЭК планирует купить долю Shell и сумел получить согласие Кремля на то, чтобы деньги за нее были переведены на зарубежный счет,
По данным источников издания, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон обратился с соответствующей просьбой в президенту РФ, указав, что это позволит «минимизировать риски для операционной деятельности и экспортных поставок углеводородов с проекта». Путин, по словам источников издания, поставил на письме Михельсона визу «согласен».
Одобрение предложений НОВАТЭКа президентом РФ означает, что Shell сможет получить все средства за свою долю (94,8 миллиарда рублей), а также, возможно, часть нераспределенных дивидендов за 2021 год за вычетом затрат на покрытие выявленных «недостатков», пишет «Коммерсант».
Российский «военкор» Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) посмертно награжден орденом Мужества «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин приехал в Минск и отправился на встречу с Александром Лукашенко.
Как сообщает белорусский телеграм-канал «Пул Первого», вместе с Нарышкиным в Дворец Независимости — резиденцию Лукашенко — приехал председатель КГБ Беларуси.
Президент РФ Владимир Путин приехал в Тулу. В программу рабочей поездки, сообщают российские агентства, входит посещение завода «Тулажелдормаш», специализирующегося на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания железнодорожных путей.
Днем 4 апреля Путин из Тулы должен по видеосвязи провести заседание президиума госсовета «по развитию промышленности России в условиях санкций».
Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре, посвященном войне в Украине, пишет, что российские власти занимаются созданием частных военных компаний, которые должны заменить ЧВК Вагнера.
Британская военная разведка напоминает о публичном конфликте между руководством ЧВК Вагнера и Минобороны. Эта частная военная кампания фактически находится вне контроля российского командования, при этом играет важную роль в войне.
На данный момент, отмечается в обзоре, ни одна из известных российских частных военных компаний не может сравниться по численности и боевой мощи с ЧВК Вагнера.
Власти России, по всей видимости, считают эффективным использование в зоне боевых действий частных военных компаний, говорится в обзоре. В частности, отмечают в британской разведке, российской руководство, вероятно, считает, что тяжелые потери среди наемников общество воспринимает лучше, чем среди военных.
Басманный суд Москвы заочно арестовал командира «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Дениса Капустина, также известного под псевдонимами Денис Никитин и White Rex.
ФСБ считает Капустина основателем РДК. По версии ведомства, он причастен к попытке покушения на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, в «нападении диверсантов» на села в Брянской области в начале марта, а также в организации «диверсионно-террористического акта» на нефтегазовом объекте в Волгоградской области в августе 2022 года.
Минздрав уточнил данные о пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге, в результате которого погиб российский «военкор» Владлен Татарский.
Как сообщает РИА Новости, по информации на утро 4 апреля, за медицинской помощью обратились 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, в больницах остаются 25 человек.
В ночь на 4 апреля российские войска атаковали Одессу и Одесскую область дронами-камикадзе «Шахед», сообщили представители властей региона и ВСУ.
Как отмечают украинские СМИ, ночью в Одессе были слышны взрывы. При этом воздушную тревогу в городе объявили только через несколько минут после взрывов, писали журналисты.
Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что украинские ПВО сбили 14 беспилотников из 17 запущенных: 13 дронов сбили над Одесской областью, еще один — над Николаевской. По предварительным данным, заявил Братчук, люди не пострадали.
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