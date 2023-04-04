Война Четыреста пятый день. Онлайн «Медузы»

Вскоре после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину власти РФ решили изменить структуру собственников одного из крупнейших нефтегазовых проектов в стране — «Сахалина 2».

Оператором проекта, напоминает «Коммерсант», вместо зарегистрированной на Бермудах Sakhalin Energy стало российское ООО «Сахалинская энергия». Иностранные акционеры в течение месяца должны были подать заявку на получение доли в ООО. Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли.

Shell, у которой в этом проекте доля 27,5%, отказалась участвовать в схеме. По действующим российским законам, в случае продажи Shell доли в «Сахалине-2» деньги за нее могут поступить только на счет типа «С» в России, где они останутся заблокированными.

Однако, как стало известно изданию, НОВАТЭК планирует купить долю Shell и сумел получить согласие Кремля на то, чтобы деньги за нее были переведены на зарубежный счет,

По данным источников издания, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон обратился с соответствующей просьбой в президенту РФ, указав, что это позволит «минимизировать риски для операционной деятельности и экспортных поставок углеводородов с проекта». Путин, по словам источников издания, поставил на письме Михельсона визу «согласен».

Одобрение предложений НОВАТЭКа президентом РФ означает, что Shell сможет получить все средства за свою долю (94,8 миллиарда рублей), а также, возможно, часть нераспределенных дивидендов за 2021 год за вычетом затрат на покрытие выявленных «недостатков», пишет «Коммерсант».

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