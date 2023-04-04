США выделили новый пакет военной помощи Украине на 2,6 миллиарда долларов

Администрация Джо Байдена объявила, что направит Украине очередной пакет военной помощи на 2,6 миллиарда долларов.

Как сообщается на сайте Пентагона, в ближайшее время США выделят Украине боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, ракеты для ЗРК Patriot и NASAMS, а также противотанковые системы, стрелковое оружие, тяжелую технику на сумму до 500 миллионов долларов.

Кроме того, в пакет вошли средства ПВО, артиллерийские и танковые боеприпасы, минометные системы, ракет и противотанковые системы на сумму 2,1 миллиарда долларов. Они заказаны у американских предприятий, но, когда их поставят Украине, неясно. В сообщении Пентагона не указывается, сколько снарядов получит Украина.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Вашингтон уже выделил Киеву военную и другую помощь на сумму более 35 миллиардов долларов, отмечает АР.

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