Одесскую область атаковали беспилотники. ВСУ заявили, что сбили 14 из 17 дронов

В ночь на 4 апреля российские войска атаковали Одессу и Одесскую область дронами-камикадзе «Шахед», сообщили представители властей региона и ВСУ.

Как отмечают украинские СМИ, ночью в Одессе были слышны взрывы. При этом воздушную тревогу в городе объявили только через несколько минут после взрывов, писали журналисты.

Позже в районной военной администрации сообщили, что армия РФ атаковала Одессу и Одесский район ударными беспилотниками. «По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбитие», — заявил глава районной администрации Юрий Крук.

В Одесской области беспилотники атаковали одно из предприятий. Там произошел пожар, рассказал представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук. По предварительным данным, люди не пострадали.

По словам Братчука, всего украинские ПВО сбили 14 беспилотников из 17 запущенных: 13 дронов сбили над Одесской областью, еще один — над Николаевской. В командовании Воздушных сил эти данные подтвердили.

С осени 2022 года российская армия регулярно наносит массированные удары по территории Украины, задействуя как ракеты, так и беспилотники иранского производства. Целью таких ударов зачастую становятся объекты энергетической инфраструктуры.