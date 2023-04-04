Недавно ФБК выпустил расследование о роскошной жизни жены заместителя Шойгу во Франции. Теперь ее заметили в Куршевеле в компании Валерия Меладзе

Жена заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова Светлана проводит время на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах. Это выяснила «Украинская правда».

Журналистам удалось заснять Иванову в одном из ресторанов Куршевеля 8 марта. Она находилась в компании певца Валерия Меладзе.

«Как это возможно и почему жена одного из руководителей полномасштабного вторжения России в Украину до сих пор наслаждается жизнью в цивилизованном мире?» — задается вопросом «Украинская правда».

В декабре 2022 года соратники Алексея Навального опубликовали расследование о Светлане Ивановой. Они выяснили, что она в течение многих лет тратила сотни тысяч евро на отдых на Лазурном берегу, драгоценности и наряды — и что счета за них регулярно оплачивали другие люди или компании. Ее поездки в Европу, в частности, во Францию продолжились и после вторжения России в Украину.

Летом 2022 года Иванова официально развелась со своим мужем; судя по всему, развод был фиктивным. В октябре Тимур Иванов попал в санкционный список Евросоюза.

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