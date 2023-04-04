«Национальная республиканская армия» взяла на себя ответственность за взрыв в Петербурге

Ответственность за взрыв в Петербурге, в результате которого погиб «военкор» , взяла на себя «Национальная республиканская армия».

Заявление «питерской колонны НРА» опубликовал телеграм-канал «Роспартизан», его также распространил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, живущий в Украине.

«Мы организовали и осуществили акцию 2 апреля 2023 года против группы Z-активистов и лично против известного поджигателя и пропагандиста войны, военного преступника Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Данная акция подготовлена и осуществлена нами автономно, и мы не имеем связи и не получали помощи ни от каких иностранных структур и тем более спецслужб», — заявили в организации.

Там подчеркнули, что акция не была направлена против мирных граждан, а «все пострадавшие входят в число активных сторонников войны». Представители организации также призвали российских правозащитников оказать помощь Дарье Треповой, арестованной по этому делу, и «другим невинным людям».

В августе 2022 года Илья Пономарев сообщал, что за дочери философа Александра Дугина Дарьи стоит «Национальная республиканская армия». До его заявления упоминаний об этой организации в интернете не было. Тогда Пономарев не смог привести убедительных доказательств причастности «Национальной республиканской армии» к преступлению. 2 апреля, в день гибели Владлена Татарского, бывший депутат намекнул в СМИ, что знает убийц «военкора», но пока ожидает «официальную позицию группы, реализовавшей данную акцию».

О Владлене Татарском

Работал на шахте. Занимался бизнесом. Криминалом. Сидел «Медуза» рассказывает, кем был «военкор» Владлен Татарский — и будет ли Кремль отвечать на его убийство

О Владлене Татарском

Работал на шахте. Занимался бизнесом. Криминалом. Сидел «Медуза» рассказывает, кем был «военкор» Владлен Татарский — и будет ли Кремль отвечать на его убийство