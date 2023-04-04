Финляндия вступила в НАТО. Сухопутная граница России с НАТО увеличилась в два раза
Финляндия стала членом НАТО, сообщает североатлантический альянс.
В штаб-квартире в Брюсселе представитель Финляндии передал заявление о вступлении генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, а главы МИД остальных стран-участниц передали документы, подтверждающие их согласие на это. С этого момента страна официально стала 31-м членом альянса.
Финляндия многие десятилетия не планировала вступать в НАТО, чтобы не портить хорошие отношения с СССР, а затем и с Россией. В Хельсинки поменяли свое мнение после вторжения российских войск в Украину.
Вместе с Финляндией заявку на вступление в НАТО подала Швеция. Эта страна пока не стала членом альянса из-за противодействия Турции: Анкара обвиняет Стокгольм в недостаточной борьбе с курдскими радикалами.
Протяженность сухопутной границы Финляндии с Россией — более 1270 километров. До вступления этой страны в НАТО суммарная протяженность сухопутных границ РФ со странами альянса (Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей и Норвегией) составляла около 1260 километров.