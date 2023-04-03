Война Четыреста четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 2 апреля читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- В Петербурге при взрыве в кафе погиб «военкор» Владлен Татарский. По подозрению в причастности к убийству задержана местная жительница Дарья Трепова.
- Трепова, как сообщают телеграм-каналы, заявила, что ее подставили. Ее муж Дмитрий Рылов придерживается такой же версии.
- Убийство Татарского спланировали украинские спецслужбы с «привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с ФБК», утверждает Национальный антитеррористический комитет. В ответ директор ФБК Иван Жданов заявил, что за убийством Татарского стоят сотрудники ФСБ.
- Пригожин заявил, что над администрацией Бахмута подняли российский флаг в память о «военкоре» Татарском.
- В Мелитополе при взрыве автомобиля тяжело ранен глава поселка Акимовка, назначенный на должность после российской оккупации Запорожской области.
- Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников «специальной военной операции». Его возглавила жена главы Кемеровской области. Журналисты считают ее двоюродной племянницей президента РФ.
«Естественно, мы этим не занимаемся». Директор ФБК Иван Жданов — обвинениях в причастности фонда к убийству Татарского
По проскакивающим сообщениям было быстро понятно, что будут скидывать на ФБК. И вот достаточно идиотская ситуация. Опровергать то, что это сделали мы — идиотизм. Естественно, мы этим не занимаемся. Не опровергать — а вдруг кто-то подумает, что и правда мы?
Все то, что происходит, говорит о том, что в реальности это ФСБ-шники просто сами устранили этого пропагандиста. Они этим занимаются с 2014 года: травят и убивают друг друга весело, делят рынки. Просто далеко не все случаи публичны. А сегодня им очень удобно приписать сюда и ФБК. Нужен не только внешний абсолютный враг в виде Украины, но и внутренний в виде команды Навального.
Ранее Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что теракт в отношении «военкора» Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами с «привлечением агентуры» из числа лиц, сотрудничающих с ФБК оппозиционера Алексея Навального.
«Россия столкнулась с киевским режимом, который поддерживает теракты». В Кремле прокомментировали убийство «военкора» Татарского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин был сразу же проинформирован об убийстве Татарского. Он также назвал случившееся терактом, к которому, по его мнению, могут иметь отношение украинские специальные службы.
«Россия столкнулась с киевским режимом. Это режим, который поддерживает террористические действия, который стоит за убийством Дарьи Дугиной. Режим, который, вполне возможно, стоит за убийством Максима Фомина, за терактом в Петербурге, режим, который стоит за убийством людей в течение многих лет, начиная с 14-го года», — заявил Песков (цитата по «Интерфаксу»), добавив, что «именно поэтому проводится специальная военная операция».
Российские силы «очень далеки» от захвата Бахмута
Об этом The Guardian заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Представитель украинских войск подтвердил, что бои шли у здания городской администрации, где, как заявил основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, подняли флаг наемников.
«Бахмут — украинский, и они ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого», — сказал Череватый.
Национальный антитеррористический комитет назвал убийство «военкора» Татарского терактом. По версии ведомства, его спланировали спецслужбы Украины «с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с ФБК»
«Установлено, что совершенный 2 апреля в Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского, был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова», — заявили в НАК (цитата по «Интерфаксу»).
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал спокойно реагировать на «фейки» о Бахмуте
«Бахмут — это Украина. Спокойно реагируйте на фейки тех, кто сочиняет „победу“, которой в реальности нет», — написал он в своем телеграм-канале.
В ночь на 3 апреля пресс-служба основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина опубликовала видео, на котором бизнесмен заявляет, что его наемники захватили здание администрации Бахмута. «Юридически он [город] наш», — сообщил Пригожин.
Телеграм-канал «112» утверждает, что это первая фотография Дарьи Треповой после задержания.
Источник телеграм-канала Shot утверждает, что после задержания Трепова, подозреваемая в причастности к убийству «военкора» Татарского, якобы заявила, что ее «подставили» и «использовали».
Ранее о том, что девушку подставили заявил ее муж. Эту же версию не исключали правоохранительные органы, говорил источник РБК в МВД РФ.
Линия фронта неподалеку от Бахмута. Донецкая область
Польша передала Украине первую партию истребителей МиГ-29
«Несколько „МиГов“ уж отправлено, насколько я знаю. По моей информации, этот процесс уже закончился, в смысле передача первой части», — заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.
Он не уточнил, сколько самолетов было в первой партии, переданной Украине. Всего, как сообщалось ранее, Варшава собиралась поставить Киеву четыре МиГ-29. Еще четыре истребителя из обещанных 13 уже передала Словакия.
Пшидач также подтвердил, что 5 апреля в Польше ожидают президента Украины Владимира Зеленского. Визит состоится по приглашению польского президента Анджея Дуды, с которым украинский лидер проведет переговоры.
«Фонтанка» подтвердила ранее распространенную информацию о том, что Трепова приехала в Петербург из Москвы и вскоре планировала уехать из России. По данным издания, у подозреваемой по делу об убийстве «военкора» были куплены билеты в Узбекистан. Девушку задержали в квартире знакомого ее мужа.
В правоохранительных органах считают, что «операция по устранению Владлена Татарского» была спланирована и подготовлена заранее, заявил источник РБК в МВД РФ.
По его словам, в ней принимали участие несколько человек, между которыми были распределены роли. Сейчас проводятся «оперативно-технические мероприятия», чтобы установить личности людей, причастных к взрыву.
Трепова была задержана на второй съемной квартире, куда приехала после того, как покинула первую квартиру, расположенную неподалеку от взорванного кафе, пишет Shot.
«Фонтанка» утверждает, что девушку задержали на съемной квартире в Выборгском районе.
Фонд поддержки участников «специальной военной операции», который решил учредить президент РФ, возглавила Анна Цивилева — жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. По данным журналистов «Агентства», Цивилева также двоюродная племянница Путина.
Следственный комитет подтвердил, что Дарью Трепову задержали
Дарью Трепову задержали, сообщает «Фонтанка». По информации издания, подозреваемую по делу об убийстве Владлена Татарского, задержали на заранее снятой квартире в Петербурге.
Другие источники, в том числе официальные, эти данные пока не подтверждают.
Муж подозреваемой по делу об убийстве Татарского считает, что ее подставили
Об этом муж Дарьи Треповой, член Либертарианской партии России Дмитрий Рылов сообщил SVTV News.
Я считаю, что мою жену подставили. Я в полной уверенности, что она бы никогда не смогла сделать что-то подобное по своей воле. Да, мы вместе с Дарьей действительно не поддерживаем войну в Украине, но считаем, что подобные действия недопустимы. Я пребываю в стопроцентной уверенности, что она бы никогда не согласилась на такое, если бы знала.
По словам Рылова, жена «совершенно не понимала предназначения» бюста, который она подарила Татарскому и в котором, по одной из версий, было заложено взрывное устройство.
«[Дарья] считала, что [бюст] нужен для каких-то других, скрытных вещей, которые бы оставались незамеченными, возможно, всегда», — добавил Рылов. При этом он отметил, что ему неизвестно «ничего другого про совершенные события, как не знал и то, с кем, когда, при каких обстоятельствах и зачем она встречалась ранее», а также для кого супруга «выполняла такую работу». О какой работе идет речь, из статьи SVTV News неясно.
Рылов также рассказал, что несколько часов назад Трепова «пропала со связи».
Мою жену Дарью Трепову подставили, так как она никогда бы не стала убивать. Все лица, как-то причастные или задержанные вместе с ней, не могли ничего знать, я попросил их помочь, не рассказывая о случившемся, они совершенно ни в чём не виноваты и не могут быть виноваты.
Mash также опубликовал список пострадавших в результате взрыва в петербургском кафе Street Food Bar № 1, где проходил «творческий вечер» Татарского.
Телеграм-каналы Shot и «112» утверждают, что Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве «военкора» Татарского, снимала квартиру в пяти минутах от кафе, где произошел взрыв. После происшествия пошла в эту квартиру, переоделась и уехала из района покушения, пишет Shot.
По данным Mash, Трепова сняла эту квартиру в конце марта, после того как приехала в Петербург из Москвы. Телеграм-канал утверждает, что Трепову завербовали «украинские журналисты». Незадолго до взрыва девушка рассказала друзьям, что ей приходят задания из Украины, за которые она якобы получает деньги. По словам знакомых Треповой, задания были связаны с передачей посылок, в том числе передать коробку со скульптурой Владлену Татарскому.
Ранее источник РБК в полиции сообщал, что следствие допускает версию о том, что девушка могла не знать, что в статуэтке, которую она подарила «военкору», находится взрывчатое вещество.
Тем временем в Украину приехала делегация немецких бизнесменов во главе с вице-канцлером Германии и министром экономики Робертом Хабеком, пишет Spiegel. По данным издания, делегация примет участие в переговорах о восстановлении Украины и сотрудничестве в энергетическом секторе.
Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Польшу
О том, что визит Зеленского состоится 5 апреля, сообщили в канцелярии польского президента.
«В среду, 5 апреля, ожидаем официальный визит президента Украины в Польшу. Президент Украины в среду днем в Королевском замке встретит поляков и украинцев, проживающих у нас», — говорится в твиттере канцелярии.
О других подробностях визита не сообщается. Власти Украины информацию о поездке не комментировали. Предыдущие визиты Зеленского за пределы Украины заранее не анонсировали.
Подозреваемая в убийстве «военкора» Татарского могла не знать, что в статуэтке, которую она подарила, находится взрывчатое вещество, сообщил источник РБК в МВД РФ. По его словам, сотрудники уголовного розыска не исключают, что девушку использовали для совершения теракта.
По информации собеседника РБК, Трепова ранее переписывалась с Татарским и посещала мероприятия с его участием.
Кроме того, в связи со взрывом полиция проверила список участников антивоенной акции, прошедшей в феврале 2022 года в районе станции «Гостиный двор» в Петербурге, пишет издание. Трепова принимала участие в этой акции и получила 10 суток ареста по административной статье. Ранее об этом сообщали журналисты «Би-би-си».
В Мелитополе взорвался автомобиль. Ранен пророссийский чиновник
Утром 3 апреля в Мелитополе в аннексированной Запорожской области на проспекте Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль. Об этом сообщил украинский мэр города Иван Федоров и местная администрация, назначенная после захвата города РФ.
При взрыве пострадал Максим Зубарев, назначенный на должность главы администрации поселка Акимовка после российской оккупации региона, сообщили РИА Новости в экстренных службах. В городской администрации добавили, что раненый находится в тяжелом состоянии.
«Военкор» Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Петербурга. Подозреваемую объявили в розыск. Что об этом известно
- Взрыв произошел в кафе «Стрит бар» на Васильевском острове, где проходил «творческий вечер» Татарского (настоящее имя — Максим Фомин).
- В результате взрыва Татарский погиб, еще 32 человека пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом.
- «Интерфакс» сообщил о задержании подозреваемой — жительницы Петербурга Дарьи Треповой, 1997 года рождения. Другие СМИ задержание Треповой не подтвердили. МВД РФ объявило ее в розыск.
- После обыска в одной из квартир в Пушкине на допрос забрали родственников Треповой. По одним данным задержаны мать и отчим девушки, по другим данным — ее сестра).
- Baza утверждает, что по делу о взрыве также ищут мужа Треповой — члена Либертарианской партии России Дмитрия Рылова. В самой партии заявили, что Рылов находится в эмиграции, а его жена не имеет отношения к ЛПР. По данным «Би-би-си», Трепова и Рылов выступали против войны в Украине, в том числе участвовали в акциях протеста.
- Подруги Треповой узнали ее на кадрах из кафе. По их словам, девушка не придерживалась радикальных взглядов, а их брак с Рыловым был «шуточным». Около месяца назад Трепова переехала в Москву, рассказали ее знакомые «Агентству».
- Телеграм-канал «112» утверждает, что Трепова собиралась в ближайшее дни уехать из России. По информации канала, 2 апреля она должна была вылететь из аэропорта Пулково — куда, не уточняется — но среди пассажиров ее не оказалось.
- Кафе ранее принадлежало основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину. По его словам, он передал заведение «патриотическому движению» «Киберфронт Z».
- Российские пропагандисты поспешили обвинить в убийстве Татарского Украину. Глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий также считает, что можно говорить об «украинском следе».
- Пригожин сравнил убийство Татарского с покушением на Дарью Дугину — дочь ультраконсервативного философа Александра Дугина. Однако он считает, что за взрывом стоит «группа радикалов, которая вряд ли имеет отношение к правительству» Украины. В офисе президента Украины заявили, что взрыв стал проявлением «внутренней политической борьбы».