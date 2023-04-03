Война Четыреста четвертый день. Онлайн «Медузы»

Муж подозреваемой по делу об убийстве Татарского считает, что ее подставили

Об этом муж Дарьи Треповой, член Либертарианской партии России Дмитрий Рылов сообщил SVTV News.

Я считаю, что мою жену подставили. Я в полной уверенности, что она бы никогда не смогла сделать что-то подобное по своей воле. Да, мы вместе с Дарьей действительно не поддерживаем войну в Украине, но считаем, что подобные действия недопустимы. Я пребываю в стопроцентной уверенности, что она бы никогда не согласилась на такое, если бы знала.

По словам Рылова, жена «совершенно не понимала предназначения» бюста, который она подарила Татарскому и в котором, по одной из версий, было заложено взрывное устройство.

«[Дарья] считала, что [бюст] нужен для каких-то других, скрытных вещей, которые бы оставались незамеченными, возможно, всегда», — добавил Рылов. При этом он отметил, что ему неизвестно «ничего другого про совершенные события, как не знал и то, с кем, когда, при каких обстоятельствах и зачем она встречалась ранее», а также для кого супруга «выполняла такую работу». О какой работе идет речь, из статьи SVTV News неясно.

Рылов также рассказал, что несколько часов назад Трепова «пропала со связи».

Мою жену Дарью Трепову подставили, так как она никогда бы не стала убивать. Все лица, как-то причастные или задержанные вместе с ней, не могли ничего знать, я попросил их помочь, не рассказывая о случившемся, они совершенно ни в чём не виноваты и не могут быть виноваты.

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