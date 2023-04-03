Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников «специальной военной операции». Его возглавила жена главы Кемеровской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“».

Фонд, следует из указа, будет оказывать поддержку уволенным с военной службы «ветеранам боевых действий», принимавшим участие в «специальной военной операции», а также родственникам погибших участников вторжения в Украину. Действие указа также распространяется на воевавших на стороне самопровозглашенных ЛНР и ДНР с мая 2014 года.

Фонд финансируется за счет федерального бюджета, добровольных пожертвований, а также «иных источников».

Председателем фонда назначена Анна Цивилева — жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Пост председателя наблюдательного совета фонда займет Сергей Кириенко, а главой попечительского совета станет Антон Котяков.

Анна Цивилева возглавляет совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса и, как сообщается в ее биографии, входит в Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ.

«Агентство» в январе 2022 года опубликовало расследование, авторы которого утверждали, что Анна Цивилева — двоюродная племянница президента Владимира Путина.

О создании фонда помощи участникам вторжения в Украину Путин объявил в феврале в послании Федеральному собранию.

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