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Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Супруга губернатора Кемеровской области Анна Цивилева приходится двоюродной племянницей президенту России Владимиру Путину. Об этом говорится в расследовании .

Как утверждают авторы расследования, Цивилевой — Путина, она родилась в Иваново, а ее отец — двоюродный брат президента России. В 1990-х годах женщина работала психиатром в местном психиатрическом стационаре, а после прихода Путина на пост президента переехала в Москву и занялась поставками медицинского оборудования. В 2007 году она вышла замуж за Сергея Цивилева.

В 2012 году Цивилевы стали владельцами доли в угольной компании «Колмар». «Агентство» отмечает, что до этого никто из супругов не был замечен в угольном бизнесе и на такую компанию (ее общая стоимость тогда составляла около 400 миллионов долларов) не мог бы заработать, «если ориентироваться на выручку тех фирм, где они трудились». По данным издания, они получили актив от друга президента, бизнесмена Геннадия Тимченко — до этого ему принадлежали 60% «Колмара».

Как отмечает «Агентство», в прошлом у «Колмара» были «огромные финансовые сложности», однако в последние годы компании начало оказывать помощь государство. После перехода под контроль Цивилевых компания получила из бюджета 11 миллиардов рублей прямой поддержки, а также льготный кредит на 4 миллиарда рублей и налоговые преференции.

Цивилев стал губернатором Кемеровской области в 2018 году, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек. Его жена возглавила Совет по вопросам попечительства в социальной сфере. Источники «Агентства» утверждают, что она принимает непосредственное участие в обсуждении дел региона и «стоит за многими важными действиями супруга».

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