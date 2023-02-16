Журнал Time поместил на обложку снимок из подвала в украинском селе Ягодное. Во время российской оккупации там почти месяц держали больше 350 человек

Британский журнал Time посвятил обложку и новый номер жителям села Ягодное, которых российские военные держали в подвале местной школы почти месяц во время оккупации Черниговской области Украины.

На обложке издания — фотография местной жительницы Ольги Меняйло, сделанная 31 марта — в последние часы, которые жители села провели в подвале.

Для статьи, посвященной случившемуся в Ягодном, журналисты поговорили с выжившими жителями села. Они рассказали, что войска РФ вошли в село 3 марта 2022 года — ровно через неделю после полномасштабного российского вторжения в Украину. Вскоре всех жителей села отвели в подвал местной школы, где они пробыли до 31 марта. Тех, кто отказывался, выполнять требования военных или вызывал подозрение, по словам жителей Ягодного, убивали.

Всего в подвале площадью 170 квадратных метров удерживали 367 человек разного возраста, в том числе 70 детей. Люди спали на полу, скамейках и стульях. Их выводили в туалет только днем, ночью им приходилось пользоваться ведрами. Военные, которые обустроили в той же школе штаб, изредка давали им еду, а воду жителям села приходилось добывать самостоятельно.

Кроме того, в подвале было сыро и душно. 10 человек умерли в заточении из-за недостатка кислорода, ухода и лекарств. Российские военные, по словам жителей села, не разрешали похоронить их тела несколько дней. Жители Ягодного сравнивают заключение в подвале с концлагерем.

В июне Генпрокуратура Украины сообщила о деле против девяти российских военных из 55-й отдельной мотострелковой бригады, которых подозревают в совершении преступлений в Ягодном. По данным прокуратуры, помимо 10 погибших в подвале, еще 17 жителей села были убиты во время оккупации.

Фотографии, сделанные в подвале школы села Ягодное попадали в наши подборки снимков войны 9 апреля и 3 мая.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.