Украинские следователи получили шесть заявлений о сексуализированном насилии со стороны российских военных в Херсонской области Реальное число таких преступлений может быть намного больше

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Сергей Мальгавко / ТАСС

Украинские следователи получили на освобожденных ВСУ территориях Херсонской области шесть заявлений о случаях сексуального насилия, совершенного, предположительно, российскими военными. Два таких случая выявили в селе Нововознесенское, сообщается в репортаже телеканала CNN.

Как рассказали журналистам представители группы, расследующей случаи сексуального насилия на освобожденных территориях, реальное число таких преступлений может быть намного больше. CNN отмечает, что не все пострадавшие готовы рассказывать о том, что с ними произошло, а для многих из уже собранных заявлений будет сложно найти доказательства для продолжения разбирательств.

Одной из пострадавших стала 56-летняя женщина. Телеканал не раскрыл ее имени и места жительства из соображений безопасности. Она рассказала журналистам, что 26 августа двое российских солдат ворвались в ее дом, и один из них ее изнасиловал.

Жительница Херсонской области сообщила о случившемся командиру военнослужащего, которого она обвиняет в насилии. По словам женщины, тот сказал ей, что в качестве наказания сломал солдату челюсть. Командир также спросил у нее, не против ли она, если он застрелит солдата, рассказала пострадавшая. Что стало с военнослужащим, в статье не сообщается.

Кроме того, в репортаже телеканала, журналисты которого сопровождали украинских следователей, рассказывается о разрушениях и нехватке еды на территориях освобожденных населенных пунктов, а также о случаях пыток мирных жителей.

Так, один из жителей поселка Белая Криница сообщил, что российские военнослужащие задержали его и инсценировали его казнь. Когда это произошло, не уточняется.

В середине октября Международная комиссия ООН по Украине опубликовала доклад по итогам расследования военных преступлений и нарушений прав человека на территориях Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей в первый месяц войны.

В докладе говорится, что на территориях Украины, которые в феврале-марте контролировали российские военные, сексуальному насилию подвергались дети и пожилые люди. Возраст жертв — от четырех до 80 лет и больше.

Украинские военные начали контрнаступление на Херсонском направлении в конце августа. В октябре на территории формально аннексированной Россией области произошло несколько крупных прорывов армии Украины. 19 октября с правого берега Днепра в области начали вывозить местных жителей.

Главное из доклада комиссии ООН

Только за первый месяц войны в Украине погибли больше 1200 мирных жителей. Российские военные убивали их и прикрывались ими от обстрелов Это результаты расследования ООН

Главное из доклада комиссии ООН

Только за первый месяц войны в Украине погибли больше 1200 мирных жителей. Российские военные убивали их и прикрывались ими от обстрелов Это результаты расследования ООН