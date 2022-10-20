Только за первый месяц войны в Украине погибли больше 1200 мирных жителей. Российские военные убивали их и прикрывались ими от обстрелов Это результаты расследования ООН

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Украинские следователи в подвале, который российские военные использовали в качестве тюрьмы для задержанных. Город Купянск, Харьковская область, 15 октября 2022 года Carl Court / Getty Images

Международная комиссия ООН по Украине опубликовала доклад по итогам расследования военных преступлений и нарушений прав человека, совершенных на территории Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей в период с 24 февраля по 31 марта 2022 года. По данным ООН, за это время были убиты не менее 1237 мирных жителей этих областей, включая 112 детей. Члены комиссии посетили 27 населенных пунктов Украины. Они провели почти 200 интервью с жертвами и свидетелями преступлений, поговорили с представителями государственных органов и международных организаций, а также изучили доступные документы. Вот их главные выводы.

Российская армия уничтожала гражданские объекты

По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, 70% мирных жителей, погибших или получивших ранения в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях, пострадали в результате применения российской армией оружия взрывного действия с обширной зоной поражения.

Комиссия в ходе своего расследования обнаружила масштабные разрушения во всех 27 населенных пунктах, которые посетила. Согласно докладу, тысячи жилых домов, школ, больниц и объектов инфраструктуры были повреждены или разрушены в результате российских обстрелов. В Чернигове комиссия увидела десятки разрушенных домов и других зданий, в Харькове — целые уничтоженные районы. Эксперты посетили пять больниц, поврежденных в результате обстрелов — три из них были полностью или почти полностью разрушены.

Комиссия пришла к выводу, что атаки российской армии носили неизбирательный характер, а обязательные с точки зрения международного права меры, направленные на уменьшение ущерба мирному населению, не были предприняты.

7 марта в городе Сумы в результате авиаудара по жилому району погибли не менее 15 человек и были полностью разрушены шесть домов. Единственным потенциальным военным объектом, который находился поблизости, был военкомат. По словам местных жителей, в то время он не работал.

Отдельно комиссия обращает внимание на применение российской армией кассетных боеприпасов. В Чернигове 17 марта в результате обстрела детской больницы такими боеприпасами погибли несколько человек и десятки получили ранения. Также в докладе отмечается использование Россией неуправляемых ракет. 16 марта в Чернигове несколько боеприпасов, включая неуправляемые ракеты, взорвались в районе, где более 200 мирных жителей стояли в очереди за хлебом. Тогда погибли не менее 14 человек и 26 получили ранения.

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Российские военные размещали технику вблизи жилых домов

Комиссия ООН установила, что в ряде случаев вооруженные силы РФ преднамеренно размещали свои войска и технику в жилых районах или вблизи мирных жителей, чтобы уменьшить вероятность обстрелов со стороны Украины. Жители нескольких сел сообщили экспертам, что российские военные вели огонь по украинским позициям из дворов жилых домов.

Жители села Ягодное в Черниговской области рассказали, что российские военные удерживали 365 человек в подвале школы, на первом этаже которой разместили свой штаб. С территории школы наносились удары по украинским позициям.

Российские военные убивали мирных жителей

В силу того, что массовые убийства в Буче были задокументированы местными и международными организациями и СМИ, члены комиссии ООН сосредоточились на расследовании преступлений, произошедших в других 16 населенных пунктах Украины. Жертвами этих преступлений стали 49 человек.

Большинство погибших — мужчины призывного возраста, но также среди них были две женщины и 14-летний мальчик. Их убили там, где российские военные занимали позиции в течение длительного времени, неподалеку от линии фронта. Российские военные чаще всего убивали людей выстрелом в голову, ударом по голове или перерезая горло. У некоторых жертв эксперты обнаружили следы пыток — ушибы, раны и переломы.

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Российские военные пытали задержанных

Как рассказала комиссия со ссылкой на слова пострадавших, российские военные проводили длительные допросы, иногда продолжительностью в несколько дней, которые сопровождались угрозами, запугиванием, жестоким обращением, сексуальным насилием и пытками. По данным экспертов, людей избивали, их пытали током, заставляли долго находиться на холоде. Некоторых заставляли часами стоять раздетыми перед другими людьми.

В докладе говорится, что сексуальному насилию подвергались дети и пожилые люди. Возраст жертв — от четырех до 80 лет и больше. В некоторых случаях российские военные убивали мужчин, которые пытались им помешать.

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