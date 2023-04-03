Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя ФСБ об аресте Оксаны Федоровой, которую подозревают по делу о шпионаже. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу суда.

Представитель суда не смогла уточнить гражданство и род деятельности подозреваемой, отметив, что материалы дела засекречены, а заседание суда прошло в закрытом режиме.

В карточке дела на сайте суда отмечается, что арестована «Федорова О.В.». В пресс-службе суда уточнили «Медиазоне» ее отчество — Викторовна.

Журналисты обратили внимание, что имя и фамилия арестованной — как у российской телеведущей, обладательницы титула «Мисс Вселенная» Оксаны Федоровой. Сама телеведущая заявила News.ru, что это не она: «Тем более, я уже давно не Федорова».

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