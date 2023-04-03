Команда Навального обнаружила комплекс ПВО возле секретной резиденции Путина в Красной поляне

Соратники Алексея Навального выяснили, что на Красной поляне в Сочи, где находится секретная резиденция президента РФ, установлен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

Такие же установки ПВО в январе появились рядом с официальными резиденциями Владимира Путина в Ново-Огарево и на Валдае.

О секретной резиденции Путина на Красной поляне еще в 2014 году рассказывал журналист и блогер Андрей Мальгин, до этого показавший фото предполагаемой резиденции Дмитрия Медведева, находящейся в нескольких километрах от нее.

Владельцем резиденции числится «Газпром». Официально она называется «дом приема официальных гостей „Ачипсе“». На территории в 20 гектаров расположены несколько зданий, в том числе главный дом с двумя подземными и двумя надземными этажами общей площадью 3800 квадратных метров, а также вертолетная площадка и собственный подъемник.

В 2021 году «Собеседник» рассказывал об интерьерах секретной резиденции президента РФ, в частности, о корзинах для мусора за 76 тысяч рублей и напольном покрытии по 400 тысяч рублей за квадратный метр.

Официально у президента РФ три резиденции, не считая Кремля, это — Ново-Огарево в Московской области, «Бочаров ручей» в Сочи, «Долгие бороды» («Валдай» или «Ужин») в Новгородской области. Журналисты-расследователи считают, что Путин также может пользоваться резиденциями, собственниками которых числятся бизнесмены, входящие в его ближний круг, и связанные с ними компании.

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