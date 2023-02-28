На Валдае рядом с резиденцией Путина построили дом для Алины Кабаевой и ее детей. Она добирается туда по специальной ветке железной дороги В Сочи у нее есть 2600-метровый пентхаус. Главное из расследования «Проекта»

Дом Алины Кабаевой на Валдае Google

Председатель совета директоров «Национальной медиа группы» Алина Кабаева (как , мать троих детей президента РФ Владимира Путина) через подставных лиц владеет недвижимостью на сумму около 120 миллионов долларов. Среди этой недвижимости — деревянный дом на территории резиденции Путина на Валдае, пишет в своем расследовании издание «Проект».

Дом Кабаевой построен в нескольких сотнях метров от резиденции Путина. Там проводят время дети гимнастки

Дом площадью 1200 квадратных метров, судя по спутниковым снимкам, начали строить в 2020 году. Завершилось строительство два года спустя. Как рассказал «Проекту» источник, знакомый с устройством резиденции, ее создавали «специально для Кабаевой». В 2021 году рядом с домом, который находится на берегу канала, был сооружен лодочный причал, с которого можно переплыть на лодке в оформленный в классическом стиле парк, занимающий участок в 28 гектаров.

Дом Кабаевой находится на земле, принадлежащей бизнесмену — в 800 метрах от дома, построенного в начале 2000-х для Владимира Путина, пишет «Проект». Официальная резиденция президента «Ужин» находится по соседству с землями Ковальчука.

«Проект» утверждает, что в доме Кабаевой постоянно проводят время ее дети. Издание пишет, что у бывшей гимнастки есть пять помощниц (две из которых являются ее двоюродными сестрами), которые регулярно ездят из Москвы до станций Окуловка и Угловка (ближайших общедоступных остановок от резиденции), в том числе для того, «чтобы заниматься детьми знаменитой гимнастки». Косвенным доказательством того, что в резиденцию приезжают дети, «Проект» называет построенную там в период между 2016 и 2020 годами большую детскую игровую площадку.

У одной из помощниц Кабаевой вблизи резиденции куплены квартира и загородный дом; при этом издание подчеркивает, что на свои официальные доходы сделать это она бы не смогла. «Видимо, Кабаева проводит на Валдае так много времени, что ее ближайшей помощнице даже приобрели там недвижимость», — делает вывод «Проект».

Вероятно, Кабаева и ее дети — как и сам Путин — при поездках в резиденцию используют специальную железнодорожную ветку и охраняемую станцию. Как пишет «Проект», она была построена в 2019 году, а необходимость строительства официально объяснялась «созданием противопожарного разрыва». На станции обустроена вертолетная площадка — по словам местных жителей, оттуда до резиденции Путин летает на вертолете.

«Проект» пишет, что аналогичные секретные станции построены возле резиденций Путина в Сочи и Ново-Огарево, между ними президент передвигается на специальном бронированном поезде. В Москве спецпоезд отправляется с закрытого вокзала, который находится на станции «Москва-Каланчевская». Обслуживают его две специальные бригады РЖД.

У Путина есть бронепоезд

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Кабаевой принадлежат больше 20 квартир и домов. Крупнейший из объектов — 2600-метровый пентхаус в Сочи

В общей сложности «Проект» насчитал больше 20 объектов недвижимости в Москве, Сочи и на Валдае, фактической владелицей которых является Алина Кабаева. Большинство из них записаны на членов ее семьи или на приближенных к Путину бизнесменов.

Самый дорогой из объектов, которые, по данным «Проекта», фактически принадлежат Кабаевой — пентхаус в ЖК «Королевский парк» в Сочи. Это квартира площадью 2600 квадратных метров. Она включает в себя бассейн, патио, а также вертолетную площадку на крыше. Ее дизайном занималась студия Валентина Юдашкина. Внутри пентхауса — 20 комнат, каминный зал, кинотеатр и бильярдная, сауна, солярий, а также бар и танцпол. Этажом ниже расположены две отдельные квартиры для обслуживающего персонала.

Формальным владельцем пентхауса в ЖК «Королевский парк» является бизнесмен Олег Руднов — как отмечает «Проект», он еще в 1990-х годах вошел в круг близких к Путину бизнесменов и с тех пор выполнял «щепетильные миссии в интересах главы государства», в том числе оформлял недвижимость, предназначенную для .

После покупки пентхауса, пишет «Проект», по просьбе Кабаевой в этом же доме были приобретены еще две квартиры общей площадью 233 квадратных метра, которые оформили на ее бабушку. Издание отмечает, что риэлторы, торгующие квартирами в этом доме, «слышали, что пентхаус находится в собственности Кабаевой», однако местные жители в последние годы ее саму там не видели.

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