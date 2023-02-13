Незадолго до начала войны Путин стал регулярно ездить на бронепоезде. Да-да, совсем как лидеры Северной Кореи Главное из расследования центра «Досье»

Во второй половине 2021 года, когда Россия готовилась к вторжению в Украину, Владимир Путин начал часто использовать для поездок специальный бронепоезд, а не самолеты президентского отряда. Об этом центру «Досье», который основал Михаил Ходорковский, рассказал знакомый президента РФ. Имя источника этой информации в публикации не названо.

По словам собеседника журналистов, спецсостав в его последней версии был оборудован в 2014-2015 годах, но Путин стал регулярно ездить на бронепоезде незадолго по переброски российских войск к границе с Украиной. Эти сведения «Досье» также подтвердил источник, близкий к администрации президента России.

«Выезд поезда может быть спонтанным, неанонсированным. После начала войны, в феврале-марте, он стал очень активно пользоваться поездом, особенно чтобы добраться до своей резиденции на Валдае», — рассказал один из собеседников центра «Досье».

Использование спецсостава позволяет засекретить передвижения Путина: рейсы самолетов президентского отряда можно отследить с помощью различных сервисов, а для пассажирских поездов таких сервисов не существует, пишет «Досье».

Бронепоездом из соображений безопасности также пользуется лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Такой способ передвижения предпочитал и его отец Ким Чен Ир. Например, он путешествовал на поезде по Транссибирской магистрали — с Дальнего Востока до Москвы.

Специальный поезд, говорится в расследовании, почти неотличим от других составов РЖД. Его вагоны такого же серого цвета с красной полосой. Среди основных отличий:

вагоны президента бронированы;

у спецсостава самый высокий приоритет в передвижении по путям: расписание поездов корректируют под Путина, чтобы его состав мог следовать с максимальной скоростью и без остановок;

в состав входят вагон президента со спальней и рабочим кабинетом для совещаний, вагон для сопровождающих и вагон для спецсвязи.

Кроме того, бронепоезд Путина можно отличить по специальным кожухам, которые закрывают радиоантенны спецсвязи на крышах вагонов. По оценке «Досье», стоимость поезда Путина превышает один миллиард рублей.

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Специальный состав принадлежит компании «Гранд Сервис Экспресс», основанной в 2002 году. В 2019-м фирма стала единственным оператором железнодорожных перевозок в Крым, а в 2020-м попала под санкции США.

Как утверждают авторы расследования, «Гранд Сервис Экспресс» связана с близким другом Путина . «Коммерсант» писал, что совладельцем компании был Кирилл Ковальчук — племянник Юрия Ковальчука.

Последние владельцы перевозчика, данные о которых были внесены в реестр юрлиц, — кипрская Sorena Investments Ltd и Piper Participation Corp. с Британских Виргинских островов. «Досье» считает, что обе они связаны с Ковальчуком-старшим.

Нынешняя структура собственников «Гранд Сервис Экспресс» скрыта. Авторы расследования предполагают, что не менее 20% компании по-прежнему принадлежат Piper Participation Corp.

Ходорковский LIVE

Издание Sota, в свою очередь, рассказало о специальном вокзале в Москве, который может использоваться для президентского бронепоезда. Вокзал, фигурирующий в документах как «административное здание РЖД», расположен по адресу Индустриальный переулок 9, строение 1 рядом с Ленинградским вокзалом.

Вокзал существовал еще в советское время, в 2011 году его планировали отремонтировать, но работы не были выполнены. Глава ФГБУ «Транспортный комбинат «Россия» Управделами президента Александр Николаев, как установил суд, присвоил выделенные на ремонт средства, за что был приговорен в 2018 году к пяти годам лишения свободы.

В 2021 году здание вокзала закрыли панелями, а в январе 2022 года компания «РемСтройСервис» опубликовала подробные фото вокзала в качестве примера своей работы, пишет Sota. Сейчас эта страница удалена, но фотографии вокзала с приемной, залом для совещаний и «VIP-помещением» сохранились в веб-архиве.

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