«Юридически он наш». Пригожин заявил, что над администрацией Бахмута подняли российский флаг в память о «военкоре» Татарском
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его наемники захватили здание администрации Бахмута в Донецкой области.
Пресс-служба бизнесмена опубликовала видео, на котором он рассказывает, что над администрацией был поднят российский флаг в память о «военкоре» Владлене Татарском, погибшем 2 апреля при взрыве в кафе в Петербурге.
2 апреля 2023 года, 23:00. Мы водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память» и флаг ЧВК «Вагнер» на городской администрации Бахмута. Юридически он наш. В западных районах сосредоточен противник.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Тяжелые бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года. С российской стороны в них участвуют наемники ЧВК Вагнера, в рядах которых воюют в том числе заключенные. В середине марта Пригожин утверждал, что его наемники «контролируют около 70%» города.
2 апреля в Петербурге в кафе «Стрит бар» на Васильевском острове, которое принадлежало Евгению Пригожину, произошел взрыв во время «творческого вечера» «военкора» Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Татарский погиб, еще 32 человека получили ранения. По версии следствия, в убийстве блогера подозревается посетительница кафе, подарившая ему гипсовую статуэтку, в которой находилось самодельное взрывное устройство. СМИ сообщали, что подозреваемую зовут Дарья Трепова. Ее разыскивают.