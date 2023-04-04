Кадыров предложил отправиться «в окопы с автоматом» участникам митингов против строительства мечети в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «провокацией» митинги против строительства мечети на востоке Москвы. Соответствующее сообщение он разместил в телеграм-канале.

По мнению Кадырова, организаторы акции «действуют в угоду западным интересам» и пытаются «внести раскол между гражданами одной страны».

Если все эти участники митинга всей душой и сердцем вышли с идеей защиты русской земли, то вперед в окопы с автоматом! Глазом не окинуть необъятные просторы русской земли на передовой, которые нужно защищать каждый день. Возьми автомат, отодвинь плечом мусульманина, который вместо тебя сегодня воюет на русском Донбассе, и покажи свой патриотизм, покажи на деле, а не на словах или на провокациях, как ты любишь свою Родину.

Кадыров также отметил, что сейчас началось «нарочитое и активное раскачивание» темы с мечетью, тогда как любую ситуацию «всегда можно решить дипломатическим путем».

Жители района Косино-Ухтомский на востоке Москвы с начала февраля выходят на «прогулки» против строительства мечети в их районе. По их словам, они опасаются транспортного коллапса, притока мигрантов и роста преступности. Также жителям не нравится, что мечеть хотят построить рядом с православным храмом Иконы Божией Матери.

Власти Москвы официально подтвердили, что почти 10 гектаров земли в этом районе сданы в аренду под строительство «религиозного духовно-просветительского центра». При этом на месте строительства в паспорте объекта указано, что там строится «транспортно-пересадочный узел».