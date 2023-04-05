В соцсетях начали угрожать пользователям, подписанным на аккаунты Дарьи Треповой

Пользователям социальных сетей, подписанным на аккаунты Дарьи Треповой или хоть как-то связанным с ней, начали поступать угрозы. Эту информацию «Ротонде» подтвердили несколько активистов, чьи данные оказались опубликованы в группах, посвященных расследованию дела о взрыве, в результате которого погиб «военкор» Владлен Татарский.

В частности, об угрозах «Ротонде» рассказала феминистка Елена Кондрахина. По ее словам, она подверглась атаке ботов после того, как задала вопрос в чате волонтеров о возможности сделать Треповой передачу в СИЗО. Активистка подчеркнула, что не была знакома с обвиняемой и не подписана на ее аккаунты в соцсетях.

По данным «Ротонды», в травле тех, кого связывают с Дарьей Треповой, принимает участие в том числе основатель « » Владислав Поздняков — в его телеграм-канале была опубликована информация про Кондрахину.

2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе Street Food Bar № 1, которое принадлежало основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, произошел взрыв во время «творческого вечера» «военкора» Владлена Татарского. Татарский погиб, еще 40 человек пострадали.

На следующий день по этому делу была задержана Дарья Трепова, которая, по версии следствия, передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой. 4 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал Трепову. СК обвиняет ее по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

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