«Пусть говорит в Гааге». Великобритания заблокировала трансляцию выступления Львовой-Беловой в Совбезе ООН

Представительство Великобритании заблокировало трансляцию неформальной встречи Совета безопасности ООН, организованной Россией «по вопросу эвакуированных с Украины детей». Об этом сообщается в твиттере британской делегации.

На этой встрече собирается выступить уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, ордер на арест которой в марте выдал Международный уголовный суд. Львову-Белову, как и президента РФ Владимира Путина, подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Представители Великобритании заблокировали трансляцию заседания на официальном ресурсе ООН, чтобы помешать Львовой-Беловой «распространять дезинформацию». «Если Мария Львова-Белова хочет рассказать о своих действиях, она может сделать это в Гааге», — заявили в делегации.

Россия собирается 5 апреля провести неформальное заседание Совбеза по теме, заявленной как «Дети и вооруженные конфликты: украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта».

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российские дипломаты «найдут способ провести трансляцию». Он уточнил, что трансляция пройдет в его телеграм-канале.

1 апреля России на месяц перешло право председательствовать в Совете безопасности ООН. В МИД Украины назвали председательство России плохой шуткой, в Евросоюзе заявили 1 апреля, что это «подходит для Дня дурака».

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в предполагаемых военных преступлениях в Украине. Их заподозрили в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

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