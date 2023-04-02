Евросоюз намерен противостоять любым злоупотреблениям со стороны России на посту председателя Совета безопасности ООН, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Переход председательства в Совете безопасности ООН к России подходит для Дня дурака. Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН», — написал Боррель в твиттере.

1 апреля России на месяц перешло право председательствовать в Совете безопасности ООН. Председательствующая страна в Совбезе меняется каждый месяц. Очередность определяется в алфавитом порядке названий стран на английском языке.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что представители России, «будут честными брокерами, каковыми мы были и в феврале 2022 года», когда на председательство РФ в Совбезе пришлось полномасштабное российское вторжение в Украину.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее назвал председательство России в Совбезе ООН плохой шуткой.

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