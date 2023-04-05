Собянин объявил о переносе места строительства мечети, против которого выступали жители Москвы. Кадыров предлагал отправить их в окопы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что мечеть на востоке Москвы построят не рядом с озером Святое в районе Косино-Ухтомский, а недалеко от метро «Косино». Об этом говорится в его телеграм-канале. Против строительства мечети выступали жители района.

По словам Собянина, к нему обратились патриарх Кирилл и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, которые предложили найти другое место для строительства мечети. Собянин назвал слухами информацию о том, что площадь сооружения составит 40 тысяч квадратных метров. Он утверждает, что речь идет о «весьма скромном объекте» в 2,5 тысячи квадратных метра.

«С учетом указанных обращений место расположения будущей мечети будет изменено. Под ее строительство будет выделен земельный участок недалеко от метро „Косино“, между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом. В шаговой доступности от станций метро и МЦД. С одной стороны, мечеть не будет мешать жителям близлежащих домов. С другой — будет находиться в хорошей транспортной доступности», — написал Собянин.

Он добавил, что Москва — «город многонациональный и многоконфессиональный», где всегда жили и будут жить «в мире и согласии».

С начала февраля жители района Косино-Ухтомский устраивают «прогулки» против строительства мечети в их районе. Они опасаются транспортного коллапса, притока мигрантов и роста преступности. Жители также выступают против того, чтобы мечеть строили рядом с православным храмом Иконы Божией Матери.

Протесты жителей прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, организаторы акций «действуют в угоду западным интересам» и пытаются «внести раскол между гражданами одной страны». Он предложил им отправиться «в окопы с автоматом».