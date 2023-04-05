«Нет примеров того, чтобы террор приводил к демократизации». Российские антивоенные движения выпустили заявление после убийства Владлена Татарского

Российские антивоенные движения опубликовали заявление после Владлена Татарского в Петербурге, в котором объявили, что осуждают террор и считают, что его главная причина — «преступная война, которую необходимо остановить».

«Мы ответственно заявляем, что не используем подобные методы, не призываем наших читателей, сторонников и активистов их использовать и никогда не будем намеренно подвергать жизни людей риску, манипулируя активистами.», говорится в заявлении, которое публикует сайт движения «Весна».

Подписавшие заявление подчеркнули, что считают человеческую жизнь высшей ценностью, которую необходимо защищать, а бороться с системными проблемами внутри России невозможно «с бомбой в руках».

В истории революционных движений нет примеров того, чтобы террор приводил к демократизации. Наоборот, подобные методы всегда развязывали руки репрессивной машине, разрушая сотни жизней и отнимая надежду на реальные изменения. Кроме того, «побочными» жертвами террора нередко становились и рядовые граждане.

Подписи под заявлением поставили, на момент публикации новости, 19 организаций, в том числе: движение «Весна», «Феминистское антивоенное сопротивление», «Медиа Партизаны», «Улица Бархатная», «Краков за свободную Россию» (Kraków za wolną Rosję), «Швейцария для всех» и Russians against war Vilnius.

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