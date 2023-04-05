Reuters: Украина готовит 40 тысяч новобранцев для контрнаступления

Вооруженные силы Украины проводят обучение 40 тысяч человек для контрнаступления, цель которого — освободить захваченные российскими войсками территории. Об этом говорится в репортаже Reuters, корреспонденты которого поговорили как с новобранцами, так и с обучающими их военными.

Штурмовые подразделения носят названия «Стальная граница», «Ураган», «Спартанец», «Червона Калина», «Рубеж», «Ярость», «Азов» и «Кара-Даг».

Подразделением «Стальная граница» командует Валерий Падитель, возглавлявший пограничные силы Украины во время обороны Мариуполя весной 2022 года. После падения «Азовстали» его взяли в плен, в сентябре он был освобожден в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом.

Новобранцы и обучающие их военные заявили корреспондентам Reuters, что ожидают начала контрнаступления в ближайшие недели или месяцы.

МВД Украины объявило о наборе новобранцев в так называемую Гвардию наступления в феврале. Представители Национальной гвардии Украины в конце марта говорили, что получили более 35 тысяч заявок от желающих попасть в «Гвардию наступления». Глава МВД Украины Игорь Клименко отмечал, что среди добровольцев есть как бывшие военные и полицейские, так и люди без боевого опыта, в том числе женщины.

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