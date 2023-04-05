Российская погранслужба сообщила о падении легкомоторного украинского самолета в Брянской области. Пилота задержали

Легкомоторный украинский самолет упал в Брянской области, сообщило региональное управление погранслужбы ФСБ.

Пилота задержали, уточняется в сообщении.

Каких-либо других подробностей инцидента в погранслужбе не сообщили.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео допроса мужчины, который якобы был пилотом самолета. Он заявил, что работает гражданским пилотом и что за 50 тысяч гривен следовать за другим легкомоторным самолетом на высоте 50 метров и по команде ведущего пилота делать фотографии.

Мужчина заявил, что якобы не знал, что летит над Россией — по его словам, ему заявили, что он будет выполнять задание над территорией Украины. По словам пилота, ему дали автомат и бронежилет «для защиты».

Украинская сторона инцидент не комментировала.

2 марта с территории Украины в Брянскую область проникли вооруженные бойцы группировки «Русский добровольческий корпус» (РДК). В результате нападения, по данным властей РФ, были убиты два человека, еще три получили ранения. В Киеве официально отрицали причастность к инциденту, при этом глава РДК утверждал, что операция была согласована с украинскими властями, «иначе она просто не могла бы пройти».