Путин заявил, что на аннексированных украинских территориях действует «недобитое подполье»
Президент России Владимир Путин потребовал от силовых структур «защитить людей» от «произвола и насилия» на «исторически российских землях Новороссии». Такое указание он дал на заседании Совета безопасности РФ. Речь идет об украинских территориях, аннексированных Россией в результате «референдумов» осенью 2022 года.
«Противник использует для запугивания людей свое недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и другие радикальные группировки. Здесь действовать нужно жестко и эффективно», — сказал Путин.
Президент выразил мнение, что «абсолютное большинство» жителей регионов выступают за единство с Россией — и подчеркнул, что они «должны знать, видеть и чувствовать, что за ними — вся наша большая страна».
Владимир Путин 18 марта посетил Мариуполь — это была его первая поездка в аннексированные регионы — и осмотрел там микрорайон «Невский». Журналисты называли микрорайон, где побывал Путин, «фактически единственным отстроенным» в разрушенном городе.