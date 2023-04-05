Путин заявил, что на аннексированных украинских территориях действует «недобитое подполье»

Президент России Владимир Путин потребовал от силовых структур «защитить людей» от «произвола и насилия» на «исторически российских землях Новороссии». Такое указание он дал на заседании Совета безопасности РФ. Речь идет об украинских территориях, Россией в результате «референдумов» осенью 2022 года.

«Противник использует для запугивания людей свое недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и другие радикальные группировки. Здесь действовать нужно жестко и эффективно», — сказал Путин.

Президент выразил мнение, что «абсолютное большинство» жителей регионов выступают за единство с Россией — и подчеркнул, что они «должны знать, видеть и чувствовать, что за ними — вся наша большая страна».

Владимир Путин 18 марта посетил Мариуполь — это была его первая поездка в аннексированные регионы — и осмотрел там микрорайон «Невский». Журналисты называли микрорайон, где побывал Путин, «фактически единственным отстроенным» в разрушенном городе.

Читайте также

Путин впервые с начала российского вторжения в Украину приехал в Донбасс Он посетил Мариуполь, который Россия сначала разрушила, а затем аннексировала

Читайте также

Путин впервые с начала российского вторжения в Украину приехал в Донбасс Он посетил Мариуполь, который Россия сначала разрушила, а затем аннексировала