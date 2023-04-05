Владимир Зеленский приехал в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с государственным визитом в Польшу. Он уже пересек границу страны, сообщил TVN24 глава управления президента Польши по международной политике Марцин Пжидач.

В полдень Зеленский встретится в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой. Ожидается, что в рамках визита президент Украины также выступит в центре Варшавы с речью, обращенной к полякам и проживающим в стране украинцам.

Это первый официальный визит Зеленского в Польшу с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Ранее украинский лидер проезжал через территорию республики лишь транзитом.

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