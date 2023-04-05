Посол Китая в ЕС заявил, что Пекин не признает Крым и Донбасс российскими и не оказывает военную помощь Москве. Заявление о «безграничной дружбе» с Россией он назвал «риторикой»

Китай не поддерживает российское вторжение в Украину, не оказывает Москве военную помощь, а также не признает аннексию украинских территорий, в том числе Крыма и Донбасса. Об этом в интервью The New York Times заявил постоянный представитель КНР в Евросоюзе Фу Цун.

Разговор журналистов с китайским дипломатом состоялся перед встречей Фу Цуна с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые 5 апреля отправятся с трехдневным визитом в Китай. В интервью, пишет газета, постпред постарался «дистанцироваться» от Москвы, заявив, что сторонние критики неверно истолковали отношения Китая и России.

В частности, Фу Цун прокомментировал заявление Москвы и Пекина о между странами, сделанное в феврале 2022 года накануне полномасштабного российского вторжения в Украину. «[Дружба] без ограничений — это не что иное, как риторика», — сказал постпред КНР.

По его словам, Китай не осудил российское вторжение в Украину, поскольку понял заявления РФ об оборонительной войне против НАТО, и считает, что «истинные причины сложнее», чем говорят западные лидеры.

В Кремле, комментируя высказывания Фу Цуна, заявили, что ориентируются на «содержание и дух» переговоров лидера КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, которые состоялись в Москве в марте 2023 года.

«Весь контекст их взаимопонимания изложен в двух документах, двух подписанных заявлениях, которые были приняты по итогам российско-китайских переговоров. Они очень содержательные и именно они в полной мере освещают весь спектр вопросов, которые находятся на совместной повестке дня», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

20-22 марта лидер Китая Си Цзиньпин находился с визитом в Москве. В ходе поездки он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время переговоров они называли друг друга «дорогими друзьями». В США сочли, что поездка Си Цзиньпина в Москву свидетельствует о том, что Китай готовит «дипломатическое прикрытие» российским преступлениям в Украине.

В феврале 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Китай предоставляет России нелетальную военную помощь, но также рассматривает возможность поставок оружия. Американское издание Politico накануне визита Си Цзиньпина в Россию сообщало, что китайские компании продают РФ оружие и беспилотники, а также поставляют электронные компоненты, которые могут быть использованы в военных целях.