Против журналиста RusNews Романа Иванова завели дело о «фейках». Два месяца назад его коллегу посадили на шесть лет по этой же статье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «фейках» об армии РФ в отношении журналиста проекта RusNews Романа Иванова.

Как сообщается в телеграме проекта, следствие расследует три эпизода о распространении «фейков» из-за публикаций Иванова в его телеграм-канале «Честное королевское». В одной из них говорилось, что после отступления российских войск из Киевской области нашли тела убитых мирных жителей. В другой публикации сообщалось о докладе ООН о гуманитарной ситуации в Украине, в третьей со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу говорилось о нехватке ракет у России.

Утром 11 апреля в квартиру Иванова в Королеве пришли с обыском. Как сообщила жена журналиста Мария Некрасова, сотрудники правоохранительных органов выломали дверь в квартиру. После обыска Иванова увезли в СК. Жена журналиста проходит по делу как свидетель.

⭕️ Журналист RusNews Роман Иванов задержан. Обыск в квартире RusNews

Суд в Королеве рассмотрит вопрос о мере пресечения для Романа Иванова 12 апреля.

В феврале по делу о «фейках» журналистку RusNews Марию Пономаренко из Барнаула приговорили к шести годам лишения свободы. Ей также на пять лет запретили заниматься журналистской деятельностью.

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