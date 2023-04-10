Военного врача обвинили в «дискредитации» армии из-за лекции для Росгвардии. За него вступились «военкоры» и губернатор

На военного врача и участника боевых действий в Украине Юрия Евича составили протокол о «дискредитации» армии после того, как он прочитал лекцию сотрудникам Росгвардии.

Как утверждает телеграм-канал «Технологии выживания — Тактическая медицина», одним из первых 8 апреля написавший о деле Евича, один из сотрудников, присутствовавших на проходившей в Южно-Сахалинске лекции, усмотрел в словах врача «негативную оценку» вооруженных сил России. Всего в протоколе фигурируют четыре цитаты из речи Евича с критикой российской армии, их точное содержание не уточняется.

В защиту Евича выступил губернатор Калужской области, где должен суд по административному протоколу. Владислав Шавша отметил, что Евич проводил в регионе курсы тактической медицины, и под его руководством «было собрано несколько тысяч тактических аптечек для калужан — участников СВО».

Евича также поддержали некоторые из наиболее популярных российских «военкоров». Они отмечали, что хотя мнение врача может быть «в чем-то радикально», он говорит о реальных проблемах российской армии, которые ее руководству следует решить.

Юрий Евич — популяризатор тактической медицины, автор книг и курсов по этой дисциплине. С 2014 года он принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне сепаратистов, в самопровозглашенной ДНР получил звание старшего лейтенанта медицинской службы. В 2022 году он участвовал во вторжении России в Украину в составе организации «Союз добровольцев Донбасса».

Во «ВКонтакте» у Евича стоит аватарка с буквой Z. В последнем на данный момент посте, посвященном убийству «военкора» Владлена Татарского, он призывает «жесточайшими мерами уничтожать тех, кто отдает приказы на террористические акты против нас».

В 2016 году Евич издал книгу «В окопах Донбасса», где называл конфликт «войной на русской земле, которую официальная РФ пытается „засунуть под ковер“».