Война Четыреста двенадцатый день. Онлайн «Медузы»

Новые правила получения повесток в военкомат коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Депутат также отметил, что проводить новую волну мобилизации российские власти не планируют.

Накануне Картаполов анонсировал, что 11 апреля депутаты Госдумы рассмотрят поправки, которые узаконят повестки в военкомат в электронном виде. Поправки к законопроекту включают «обеспечительные меры» для тех, кто не является по повестке. В частности, им планируется запретить выезжать из России и брать кредиты.