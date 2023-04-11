Война Четыреста двенадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 10 апреля читайте здесь.
Главные новости:
- Беспилотник со взрывчаткой врезался в забор аэропорта в Белгороде. Люди не пострадали. Аэропорт не принимает гражданские рейсы с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- Госдума 11 апреля рассмотрит законопроект об электронных повестках. Тем кто не явится после получения таких уведомлений, планируется запретить выезжать из России и брать кредиты.
- Госдеп США объявил журналиста Эвана Гершковича «неправомерно задержанным» Россией.
- На портал «Госуслуги» вернули функцию удаления учетной записи. Ее исчезновение связывали с рассылкой электронных повесток.
В экстренных службах подтвердили РИА Новости информацию о том, что 10 апреля на территории аэропорта в Белгороде упал беспилотник.
Новые правила получения повесток в военкомат коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Депутат также отметил, что проводить новую волну мобилизации российские власти не планируют.
Накануне Картаполов анонсировал, что 11 апреля депутаты Госдумы рассмотрят поправки, которые узаконят повестки в военкомат в электронном виде. Поправки к законопроекту включают «обеспечительные меры» для тех, кто не является по повестке. В частности, им планируется запретить выезжать из России и брать кредиты.
Беспилотник со взрывчаткой врезался в забор аэропорта в Белгороде
Как сообщают Baza, Astra и Shot, беспилотник самолетного типа с неизвестным взрывным устройством упал у забора аэропорта имени Шухова и взорвался. Люди не пострадали, поскольку с февраля 2022 года аэропорт не работает.
По данным Astra, дрон упал на территории белгородского аэропорта днем 10 апреля. Поврежден забор и кабель сигнализации.
Местные власти сообщения об инциденте не комментировали.
Новости последних часов:
- Министерство юстиции США начало расследование после утечки секретных документов о войне в Украине. В свою очередь в Пентагоне официально признали утечку «крайне чувствительных» данных в рамках публикации этих документов.
- В Белом доме заявили, что Вашингтон пока не знает, удалось ли ликвидировать утечку секретных данных или могут быть опубликованы и другие материалы.
- Государственный департамент США объявил корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича «неправомерно задержанным», что потенциально открывает путь к переговорам об его обмене. Гершковича арестовали в России по делу о шпионаже.
- На российском портале Госуслуги вновь доступна функция удаления учетной записи пользователя. Ее исчезновение связывали с рассылкой электронных повесток.
- ФСБ объявила о задержании жителя Сахалина, собиравшегося уехать воевать за Украину. На него завели дело о госизмене.
- В аннексированной Запорожской области задержали россиянина, подозреваемого в работе на разведку Украины. По версии российской стороны, он передавал данные о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы.
В конце марта археолог-любитель из Петербурга Олег Белоусов получил пять с половиной лет колонии по делу о военных «фейках» из-за трех постов в группе «Питерские копатели» во «ВКонтакте». Ему вменили в вину такие слова: «Путин — предатель № 1, разворовавший страну, и военный преступник»; «А кто эти убийства начал? Путлер»; «Русскоязычные города — Харьков, Мариуполь и прочие можно сносить».
Прокурор просил для Белоусова больше девяти лет, но суд учел, что у самого археолога и у его 22-летнего сына Даниила есть инвалидность. Отец посвящал уходу за сыном все свое время.
Дело на Белоусова завели по доносу его знакомого, кладоискателя Сергея Чмыхуна. Они ссорились из-за войны. После спора о Буче Чмыхун обратился к силовикам, чтобы Белоусов «все осознал и перевоспитался». Когда того задержали, Чмыхун говорил журналистам, что ему не жаль знакомого: «Я его предупреждал, он меня посылал не менее пяти раз».
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска России нанесли 39 авиационных и 7 ракетных ударов, 4 из которых — из ракетной системы С-300 по Краматорску. Российские военные совершили 47 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.
- ВСУ отразили 52 атаки противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Бои продолжаются в Бахмуте. Российские силы пытаются взять город под полный контроль. Также ожесточенные боевые действия идут в районе Авдеевки и Марьинки.
- Украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также один удар по зенитно-ракетному комплексу россиян.
- ВСУ сбили российский вертолет Ми-24 и 9 беспилотников. Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также боеприпасов противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте. Начинается 412-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.