Война Четыреста одиннадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 9 апреля читайте здесь, а главные фотографии смотрите здесь.
Главные новости
- СNN: Украина изменила часть военных планов после предполагаемой утечки секретных документов Пентагона.
- В Минобороны РФ заявили, что российские силы ПВО начали отрабатывать «защиту границ» после вступления Финляндии в НАТО.
- Двоих жителей Челябинской области приговорили к 19 годам лишения свободы по делу по делу о поджоге военно-учетного стола. В результате инцидента загорелся только линолеум, никто не пострадал.
- Илон Маск отказался удалять твит Медведева про «исчезновение» Украины.
- Власти Северной Осетии обратились в прокуратуру из-за видео, на котором избивают мобилизованного.
Автомобильный завод группы «ГАЗ» обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к германскому автоконцерну Volkswagen на 28,4 миллиарда рублей. В картотеке арбитражных дел, сообщает «Интерфакс», указано, что иск подан 7 апреля, подробности не уточняются.
В марте сообщалось об иске «ГАЗ» к Volkswagen, в рамках которого российская компания потребовала признать недействительным расторжение немецким концерном соглашения о контрактной сборке автомобилей в Нижнем Новгороде. Тогда «ГАЗ» требовал взыскать с Volkswagen 15,6 миллиарда рублей убытков.
Volkswagen, как и многие другие международные компании, вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину объявил о прекращении работы в России.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что власти региона обратились в военную прокуратуру из-за видео, на котором командир одного из полков «непозволительно» обращается с мобилизованным.
Видео опубликовала (осторожно, на записи есть мат и сцены насилия) глава североосетинского благотворительного фонда «Сердце Виктории» Вера Адаева. На нем видно избитого мужчину, который сидит на коленях. По словам Адаевой, мужчина — мобилизованный. Он говорит, что «извиняется», а двое человек за кадром требуют от него сказать «за что». Вскоре один из людей за кадром бьет мужчину ногами.
«Купишь мне спальник новый. Звонишь своему командиру и помогаешь ему, понял?» — говорит человек, снимающий происходящее. Затем другой человек снова бьет ногами мужчину по голове.
Меняйло утверждает, что на видео сняты командир батальона одного из полков, «выполняющих задачи на Херсонском направлении» и его подчиненный.
Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Минске заявил, что обсуждал с президентом РФ «гарантии безопасности» для Беларуси.
«В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии) безопасности», цитирует Лукашенко Белта.
Владелец Twitter Илон Маск отказался удалять пост заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева про «исчезновение» Украины.
Маск ответил на твит одного из пользователей, который посчитал пост бывшего президента России «призывом к геноциду». «Все новости в той или иной степени являются пропагандой. Пусть люди решают сами», — заявил Маск.
По словам Маска, ему говорили, что президент России Владимир Путин называл его «военным преступником» за помощь Украине, «поэтому он точно не мой лучший друг».
Концерт «Ночных снайперов» отменили и в Тольятти, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство спорта Самарской области.
Ранее было объявлено, что выступления «Ночных снайперов» не состоятся в Перми, Чебоксарах, Ульяновске, Пятигорске, Казани и Ростове-на-Дону.
На лидера «Ночных снайперов» Диану Арбенину написали донос в Генпрокуратуру. Певицу обвинили в том, что она «неоднократно критиковала принятые государственными органами и президентом РФ решения и политику в отношении специальной военной операции, проводимой РФ на территории Украины».
Российский политик Владимир Кара-Мурза находится под арестом с апреля 2022 года. Первоначально его арестовали на 15 суток по статье о неповиновении полиции. Затем в отношении политика возбудили дело о распространении «фейков» про российскую армию.
В июле стало известно, что на политика завели новое уголовное дело по статье об осуществлении деятельности «нежелательной» организации за работу с фондом «Открытая Россия». В октябре Кара-Мурзу обвинили еще и по статье о государственной измене.
6 апреля прокурор запросил для политика наказание в виде 25 лет лишения свободы. Независимые журналисты опубликовали письмо в поддержку Владимира Кара-Мурзы.
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что съездил в Бахмут (до 2016 года — Артемовск). В своем телеграм-канале он опубликовал короткое видео, снятое, по словам Пушилина, в городе.
На записи глава ДНР в шлеме и военной форме говорит, что «Артемовск освобождается „вагнерами“», а противник якобы «не жалеет ни город, ни своих» военнослужащих, которых «гонят в мясорубку».
Пушилин назвал ролик «маленьким анонсом» и пообещал опубликовать более подробное видео «чуть позже».
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Музыкантов Алексея Нуриева и Романа Насрыева из города Бакал в Челябинской области приговорили к 19 годам по делу о поджоге военно-учетного стола, в результате которого загорелся линолеум и никто не пострадал.
Как пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на «Зону солидарности», суд назначил Нуриеву и Насрыеву такое наказание, о котором просило обвинение: четыре года тюремного режима, а потом еще 15 лет колонии строгого режима.
Нуриева и Насрыева признали виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК) и в прохождении обучения террористической деятельности (ст. 205.3 УК).
Изначально им вменяли статью об умышленном уничтожении и повреждении имущества (ст. 167 УК), но позднее дело переквалифицировали.
По версии следствия, Нуриев и Насрыев в октябре 2022 года Нуриев и Насрыев бросили несколько коктейлей Молотова в окно администрации города Бакал, где находился военно-учетный стол. Сотрудница стола рассказывала в суде, что поджог мог бы уничтожить картотеку на 4000 человек. Однако загорелся только линолеум, очаг возгорания ликвидировал сторож.
Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине пишет, что российские войска увеличили интенсивность атак с использованием бронетехники на подступах к Марьинке в Донецкой области.
Бои за Марьинку шли еще в 2014 году. Город, расположенный примерно в 20 километрах от Донецка, сильно пострадал от артиллерийских обстрелов.
Российское командование, отмечает британская военная разведка, отдает высокий приоритет операциям в Донбассе, в том числе в районе Марьинки и Авдеевки, тратя значительные ресурсы для достижения минимальных результатов.
В Минобороны РФ заявили, что российские военные начали отрабатывать защиту северо-западных границ после вступления Финляндии в НАТО. Об этом рассказал командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главкома Воздушно-космических сил России Андрей Демин в интервью газете Минобороны РФ «Красная звезда», не уточнив, как именно военные отрабатывают «защиту границы».
Осенью 2022 года, перед началом отопительного сезона в Европе, российские официальные лица не раз и не два предсказывали (ну, или прозрачно намекали) на то, что объявленные «недружественными» страны Евросоюза предстоящей зимой будут замерзать без российских углеводородов. Почему же Евросоюз не замерз?
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки российские войска нанесли 26 авиационных и четыре ракетных удара. Две российские ракеты попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Также двумя российскими ракетами был обстрелян объект гражданской инфраструктуры в Константиновке Донецкой области. В Купянске Харьковской области и Дружковке Донецкой области из-за обстрела из РСЗО повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые здания, ранены мирные жители.
- Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки украинские военные отбили 58 атак.
- Российские власти продолжают принудительную паспортизацию населения на оккупированной территории Запорожской области. В частности, в городе Токмак оккупационная администрация объявила, что для получения российского паспорта нужно подать паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении и сделать отпечатки пальцев. При этом отмечается, что оригинал паспорта гражданина Украины и свидетельства о рождении якобы будут возвращать обратно владельцам.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем рассказывать о важных событиях, связанных с войной в Украине, которая продолжается уже 411 дней. Спасибо, что вы читаете нас.