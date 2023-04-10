Война Четыреста одиннадцатый день. Онлайн «Медузы»

Автомобильный завод группы «ГАЗ» обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к германскому автоконцерну Volkswagen на 28,4 миллиарда рублей. В картотеке арбитражных дел, сообщает «Интерфакс», указано, что иск подан 7 апреля, подробности не уточняются.

В марте сообщалось об иске «ГАЗ» к Volkswagen, в рамках которого российская компания потребовала признать недействительным расторжение немецким концерном соглашения о контрактной сборке автомобилей в Нижнем Новгороде. Тогда «ГАЗ» требовал взыскать с Volkswagen 15,6 миллиарда рублей убытков.

Volkswagen, как и многие другие международные компании, вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину объявил о прекращении работы в России.